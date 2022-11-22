 

Прощай, Николаев! Появившаяся с пузиком Проскурякова выбрала другого мужчину

22.11.2022, 7:49, Разное
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В последнее время звездных супругов слишком часто разводят, а злые языки шепчутся о разладе в семействе. Однако, смотря на социальные сети Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой, кажется, что все в их отношениях хорошо, а дома царит гармония.

Недавно, к примеру, жена артиста показала трогательное видео с дочерью Вероникой. Девочка очень забавно уличила свою звездную мать в наличии пузика. “Тогда у тебя живот будет чуть-чуть меньше”, – сказала девочка, перечислив правила диеты без мучного и заметив, что Юлии Проскуряковой стоит отказаться от баранок.

В общем, счастливая супруга Игоря Николаева, несмотря на громадное количество проектов, уделяет много времени семье, а еще умудряется выходить в свет с мужем, показывая миру гармонию в отношениях. Накануне она со своим пузиком, которое разглядела дочь, появилась с благоверным в одном из столичных заведений, чтобы встретиться с друзьями.

Среди них – продюсер Роман Емельянов и его супруга. Судя по фотографии, которую Юлия Проскурякова опубликовала в своем микроблоге, звездные приятели хорошо провели время. И для выхода в свет все красиво оделись. Однако в качестве обладателя лучшего образа артистка выбрала не любимого мужа, а продюсера. “Особое внимание на футболку Романа Емельянова это шедеврально”, – вот так вот певица, условно говоря, публично сказала Игорю Николаеву и его стилю “прощай”.


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