«Никаких украинцев и американцев» – польская прокуратура опровергла заявления политиков о совместном расследовании ракетного инцидента

Решение о расследовании обстоятельств падения ракеты принимает исключительно польская прокуратура, а не политики, которые своими громкими заявлениями лишь вводят общественность в заблуждение. В результате инцидента погибли двое польских граждан, поэтому украинцы и американцы могут лишь быть «пассивными наблюдателями», но не более того, пишет Rzeczpospolita со ссылкой на источники в правоохранительных органах.



AP

За спиной прокуратуры польские политики заявляют об участии украинцев в расследовании инцидента с упавшей на территории страны ракетой, пишет Rzeczpospolita. «Прокуратура, однако, не согласится на привлечение украинской стороны к расследованию взрыва ракеты в Пшеводово, в результате которого погибли двое мужчин», — выяснило издание. «Такой юридической возможности нет, и она бы противоречила процедурам, не говоря уже об интересах следствия, в котором рассматриваются всевозможные версии, включая и ту, согласно которой могла упасть именно украинская ракета ПВО», — сообщают источники Rzeczpospolita.

Издание обращает внимание на то, что польские политики вводят общественность в заблуждение, намекая на то, что не только украинцы, но и американцы уже расследуют инцидент. Так, представитель президента канцелярии Польши Якуб Кумох в четверг заявил, что в Пшеводово работает польско-американская следственная команда и что украинцы попросили допустить их к следствию. «Если обе стороны выразят своё согласие (а из того, что мне известно — американская сторона не будет сопротивляться), то такой доступ они могут получить. Если на техническом уровне у следственной команды не будет никаких замечаний, то, скорее всего, не будет причин на то, чтобы отказать украинцам в доступе», — объяснил он.

В пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что украинские службы уже прибыли в Пшеводово и президент Владимир Зеленский якобы получил приглашение в специальную международную комиссию для расследования обстоятельств падения ракеты в Польше.

Rzeczpospolita объясняет, что украинские следователи и правда провели осмотр места трагедии — остатки ракеты и воронку, — но они не производили никаких процессуальных действий, так как это запрещено законом. Аналогично польские следователи не могут вести доказательную деятельность на территории иностранных государств, а в лучшем случае могут быть «пассивными наблюдателями».

Решение о расследовании и его направлениях принимает исключительно польская прокуратура. Активное участие украинских наблюдателей было бы возможно в случае создания международной комиссии по расследованию, но о ней пока речи не ведётся. «Погибли польские граждане. Расследование ведётся польской прокуратурой и сотрудничающими с ней польскими службами. Имеют место переговоры по выработке принципов сотрудничества, в том числе по вопросам, касающимся, например, передачи материалов или обмена доказательствами», — сообщают источники издания.

Обстоятельства произошедшего польской прокуратуре ещё предстоит выяснить, однако многие польские политики уже «вынесли вердикт» о том, что произошёл несчастный случай, отмечает Rzeczpospolita.