 

Ее заслуга: внука Пугачевой признали мертвым

22.11.2022, 5:00, Разное
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Старший внук Аллы Пугачевой Никита
Пресняков с юного возраста окунулся в мир творчества: писал собственную музыку
и организовал группу. Поклонникам звездной бабушки и мамы Никита мало известен,
ведь его стиль сильно отличается от эстрадной поп-музыки. 31-летний наследник
играет рок.

Иногда Пресняков делится своим творчеством
в социальных сетях. На днях вышел новый ролик, где внук Аллы Пугачевой
поет хит “Smells Like Teen Spirit” известной американской группы Nirvana. Подписчики
Никиты Преснякова в шутку признали его мертвым Куртом Кобейном, легендарным солистом Nirvana. Трудно поверить, но звучание голоса Преснякова действительно сильно напоминает оригинальное исполнение композиции.

В
комментарии к Никите Преснякову иногда приходят поклонники Аллы Пугачевой. Они
считают, что музыкальные таланты мужчины — это ее заслуга. Другие же считают,
что у Никиты наследственный дар от бабушки, мамы, отца и деда.

По слухам,
внук Аллы Борисовны покинул Россию. Говорят, что он поселился в США вместе с
отчимом и младшей сестрой. Супруга Преснякова Алена Краснова осталась в Москве и никак не
комментирует ситуацию в личной жизни. Многие осудили внука Пугачевой за спешный отъезд, сравнив его поведение со звездной родственницей.


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