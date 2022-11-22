Ее заслуга: внука Пугачевой признали мертвым
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Старший внук Аллы Пугачевой Никита
Пресняков с юного возраста окунулся в мир творчества: писал собственную музыку
и организовал группу. Поклонникам звездной бабушки и мамы Никита мало известен,
ведь его стиль сильно отличается от эстрадной поп-музыки. 31-летний наследник
играет рок.
Иногда Пресняков делится своим творчеством
в социальных сетях. На днях вышел новый ролик, где внук Аллы Пугачевой
поет хит “Smells Like Teen Spirit” известной американской группы Nirvana. Подписчики
Никиты Преснякова в шутку признали его мертвым Куртом Кобейном, легендарным солистом Nirvana. Трудно поверить, но звучание голоса Преснякова действительно сильно напоминает оригинальное исполнение композиции.
В
комментарии к Никите Преснякову иногда приходят поклонники Аллы Пугачевой. Они
считают, что музыкальные таланты мужчины — это ее заслуга. Другие же считают,
что у Никиты наследственный дар от бабушки, мамы, отца и деда.
По слухам,
внук Аллы Борисовны покинул Россию. Говорят, что он поселился в США вместе с
отчимом и младшей сестрой. Супруга Преснякова Алена Краснова осталась в Москве и никак не
комментирует ситуацию в личной жизни. Многие осудили внука Пугачевой за спешный отъезд, сравнив его поведение со звездной родственницей.
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