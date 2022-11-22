“18 лет я не изменяла”: пойманная с молодым парнем жена Газманова давит на жалость

Олег и Марина Газмановы вместе уже больше

20 лет. За долгие годы отношений и брака они нашли подход друг к другу, но

признаются, что без ссор не обходится. По мнению жены Газманова, без “искр”

в браке жить было бы совершенно скучно.

Недоброжелатели регулярно пытаются найти

изъяны брака Олега Газманова. Певца пытаются уличить в неверности, а писательницу

— в уходе из семьи. Иногда случаются и курьезные ситуации. Так, подписчики

заметили, что Марина проводила время на отдыхе в компании другого мужчины.

Позже стало ясно, что пойманная с молодым парнем жена Олега Газманова просто

сфотографировалась с подросшим сыном.

Скоро приближается Новый год и большое

семейство готовится к празднику. Судя по всему, в этом году жена Олега Газманова

решила продлить новогоднюю атмосферу и занялась украшением дома в конце ноября.

Чтобы избежать критики, она слегка надавила на жалость своих подписчиков.

“Ровно 18 лет я не изменяла своей

традиции наряжать елку 15 декабря. Пришло время что-то изменить”, —

написала Марина в своем блоге.

Однако, в социальной сети многие поддержали

писательницу. Подписчики жены Олега Газманова тоже решили не откладывать украшение

дома в долгий ящик.