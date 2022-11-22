 

В 23 районах Москвы нет новостроек

22.11.2022, 4:58, Разное
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Предложение новостроек в столице распределено крайне неравномерно. В одних локациях продажи ведутся в десятках жилых комплексов, в других – новых проектов нет вообще. В настоящее время новостроек нет в 23 из 125 районов городах.

Больше всего новостроек – 21 ЖК – находится в районе Даниловский. Общий объем предложения здесь достигает 185 тыс. кв. м. В данной локации реализуются такие проекты, как комплексы “Зиларт”, “Парк Легенд”, NOW, Foriver, Opus и другие. Средняя стоимость “квадрата” в новостройках составляет 477 тыс. рублей, однако при расчете учитывались и элитные проекты.

Продаже еще в 13 ЖК ведутся в районе Раменки. Всего здесь представлено 2,2 тыс. лотов общей площадью 172 тыс. кв. м в составе таких проектов, как West Garden, “Крылья”, “Событие”, Hide,
“Снегири Эко” и других. Средняя цена кв. м составляет 572 тыс. рублей.

Почти 118 тыс. кв. м в составе 12 новостроек находится в продаже в районе Очаково-Матвеевское. Покупателям предлагается 2,8 тыс. лотов в составе следующих проектов: “Level Мичуринский”, “Новое Очаково”, “Большая Очаковская, 2”, “New Form Аминьевское” и т.д. Средняя цена “квадрата” – 331 тыс. рублей.


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