Мнение: Они нас не любят!

Что еще удивляет в «СВО» последние как минимум полгода – то, что «операция» на глазах утрачивает всякую рациональную основу. В последние месяцы и вовсе – никто, ни самые упёртые, ни даже самые умные «сторонники СВО» уже и не пытаются объяснить – за что, чего ради и с какой целью всё это безумие всё еще продолжается. И, с другой стороны, так же на глазах нарастает остервенение российской публики, когда, кажется, «чем хуже – тем лучше», когда люди уже один за другим плюют на само понятие репутации, здравого смысла, милосердия, законности и всего остального, вплоть до ценности собственной жизни.

Остервенение – спутник отчаяния. Что же вызывает столь сильную эмоциональную реакцию? Почему они так разволновались?

Подсказку можно найти в постоянных присказках разных «ватников», в которых они, не моргнув глазом, представляют Украину в виде «неверной жены», а Россию, значит, в виде «обманутого мужа». «Муж» якобы застал «жену» за изменой – и с кем? С «врагом» дядей Сэмом!

Идиотизм сравнения очевиден, но для психолога важно, что за этой нелепой конструкцией скрывается, по всей видимости, подлинное чувство. Какое? Что такого сногсшибательного вдруг узнал «глубинный народ» в ходе этой позорной войны? Открытие, похоже, действительно оказалось переворачивающим народную душу. Он вдруг (подобно любому обманутому мужу) узнал Страшную Вещь: что его НЕ ЛЮБЯТ.

То есть всё то, что случилось, «почему мы не вместе» – это не какая-то игра, не хитрый ход, не коварный план, не кокетство, не «желание вызвать ревность», не глупость, не временное помутнение – а вот так, просто и бесповоротно: не любят. Была ли любовь раньше – вопрос дискуссионный, сложный, многоаспектный – но в любом случае исторический. А важно то, что не любят. По-настоящему. По Довлатову: «Ей противен сам звук твоего голоса».

С отсутствием любви ничего поделать нельзя. Это первая аксиома, которой учат психотерапевты несчастных влюбленных. И переживать отсутствие, как и «пропажу» любви – тяжело. Отвергнутый любовник может и руки на себя наложить, и сам предмет своей страсти зарезать. В порыве. Он мучается от несправедливости и, главное, от бесповоротности – как же так?? Ведь я же хороший! Ну неужели НИЧЕГО нельзя сделать??

И судорожно, в духе плюгавого Карандышева – «Нет! Я докажу! Я заставлю!! Она не смеет!»

Жалкое и, честно говоря, довольно мерзкое зрелище.

Принять бы надо реальность. Да, не любят и никогда не полюбят. Это не шутка и не издевательство, «чтобы позлить». Просто – не любят.

И всё.

UPD. Кстати, как вам вопли Карандышева “Это я! Я твой хозяин!!” И ответ Ларисы “Нет, я для вас слишком дорогая”? Вот это и называется классика – вечно актуальна, местами до дрожи.