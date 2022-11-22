 

«Аль-Маядин» сообщил об ударе Турции по американскому центру подготовки бойцов «Сил демократической Сирии» в Хасеке

22.11.2022, 3:55, Новости дня
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ВВС Турции нанесли удар по американскому центру подготовки бойцов курдских «Сил демократической Сирии» в Хасеке, сообщили информационные агентства.

Сообщается, что в центре работают военные инструкторы из США. Данные о потерях не указываются, передает ТАСС со ссылкой на «Аль-Маядин».

Напомним, Турция нанесла удары по регионам Сирии и Ирака в рамках новой операции «Коготь-меч», которая может оказаться подготовкой к наземной операции Турции в Сирии. Турция заявила, что воздушная операция якобы вызвана российским «отказом выполнить обещания» по отводу курдских формирований от границы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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