«Аль-Маядин» сообщил об ударе Турции по американскому центру подготовки бойцов «Сил демократической Сирии» в Хасеке

ВВС Турции нанесли удар по американскому центру подготовки бойцов курдских «Сил демократической Сирии» в Хасеке, сообщили информационные агентства.

Сообщается, что в центре работают военные инструкторы из США. Данные о потерях не указываются, передает ТАСС со ссылкой на «Аль-Маядин».

Напомним, Турция нанесла удары по регионам Сирии и Ирака в рамках новой операции «Коготь-меч», которая может оказаться подготовкой к наземной операции Турции в Сирии. Турция заявила, что воздушная операция якобы вызвана российским «отказом выполнить обещания» по отводу курдских формирований от границы.

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