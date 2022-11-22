 

Глава минобороны Германии Ламбрехт объявила о решении направить в Польшу ЗРК Patriot и истребители Eurofighter

22.11.2022, 3:55, Новости дня
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В Польше разместят ЗРК Patriot, а небо станут патрулировать немецкие истребители Eurofighter, сообщила глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт.

Ламбрехт сообщила в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что Польша является другом и союзником Германии. По словам немецкого министра, Польша как сосед Украины «особенно не защищена». Она договорилась с польским коллегой Мариушем Блащаком направить в Польшу системы ЗРК Patriot, а также обеспечить защиту польского воздушного пространства с помощью Eurofighter, передает РИА «Новости».

Напомним, на польскую деревню упали две украинские ракеты, на Западе принялись заявлять, что ракеты российские. Однако позднее западным странам пришлось признать, что ракеты запустили украинские военные. Позднее Украина также признала принадлежность упавших в Польше обломков ракеты.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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