 

Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков на Украине

22.11.2022, 3:55, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский отменой пожизненного финансового мониторинга политиков «сломал» одно из обязательных условий для вступления страны в ЕС, сообщил украинский «Центр противодействия коррупции».

Комментируя подписание Зеленским соответствующего закона, «Центр противодействия коррупции» заявил, что ради «возможности отмывать бабло часть власти сломала одно из семи обязательных требований относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС», передает РИА «Новости».

Центр считает, что подписанный Зеленским закон уничтожает систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками. Подчеркивается, что речь идет об «одном из семи требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС». В соответствии с новыми правилами политически значимых лиц ожидает «жесткий мониторинг только в течение трех лет после увольнения с должности». Как заявили в «Центре противодействия коррупции», депутаты смогут «легализовать кэш, который они получали в конвертах».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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