Мнение: О «второй волне» мобилизации в России… Даже и НГ не дождались?

Только-только россияне, которых «письма счастья» от военкомов не застали дома, немного расслабились и снизили уровень тревожности, как на тебе! Возобновление мобилизации, а главное — уже и сроки начала её «второй волны» опять стали доминантой в инфопространстве. Кремль, естественно, всё опровергает, но аккуратно, а соцсети и ТГ-каналы наполнились «мнениями» да слухами.

Но дыма без огня не бывает, а тем временем пошли уже и сообщения о новой раздаче повесток, опровергая прежний «консенсус», что до Нового года ничего не будет.

Итак, кого, куда и как?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по поводу «второй волны» высказался вроде бы и решительно, однако с допуском. «Нет никаких обсуждений на этот счёт, — заявил он в понедельник журналистам. — Что касается Минобороны, я не могу говорить за Минобороны. Но в Кремле никаких обсуждений на этот счёт нет».

Технически эти слова скорее подтверждают возобновившиеся опасения, перекидывая ответственность на Минобороны. Если бы обсуждений данной темы не было вовсе, можно было просто не упоминать о том, что у военного ведомства есть какая-то особая субъектность в этом вопросе. Однако Дмитрий Песков красноречиво «не смолчал». И тут самое время напомнить, что президентский указ, объявивший частичную мобилизацию в России:

а) не отменён другим указом президента и даже не приостановлен, то есть, продолжает действовать;

б) не содержит в открытой части никаких количественных параметров по числу призывников, отдавая это на откуп МО РФ.

Таким образом, необъявленная «вторая волна» может начаться в любой момент в формате некоего донабора до ранее озвученных 300 тыс. мобилизованных – в случае снижения их количества на тренировочных полигонах и в зоне СВО от этой планки, и отсутствия достаточного числа новых контрактников из дембелей 2022 г. Естественно, что это будет не принципиальное решение высшего руководства, а «техническое решение», относящаееся именно к ведению Минобороны.

Тем временем украинский Генштаб утверждает, что в Крыму продолжается «скрытая мобилизация». По его данным, в связи с этим в воскресенье в Симферополе прошло совещание руководства силовых структур и местных властей, по итогам которого военкоматы и полиция с 21 ноября начали вручать повестки под роспись. Достоверность этого источника в условиях «информационной войны» весьма сомнительна. Но его информация всяко ложится в канву.

Так, Минцифры РФ, по некоторым сообщениям, формирует дополнительный список на отсрочку от мобилизации для Минобороны. «Назначать на должность местных военкомов необходимо тех, кто уже прошёл СВО, а не пенсионеров и тыловиков», — заявил депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Максим Иванов. Эту же идею, напомним, ранее высказывали общественные активисты на фоне сообщений о перекосах в работе военкоматов в ходе частичной мобилизации. Ну и наконец появились конкретные цифры. В партии «Яблоко» считают, что «вторая волна» мобилизации начнётся уже в середине января. Военные блогеры говорят а феврале-марте и указывают цифру 800 тыс. чел. в качестве «планки». Некоторые говорят, что пока не наберут 1,2 млн мобилизация не закончится.

Так вот, это всё — информационная «контроперация», или же артподготовка общественного мнения?

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