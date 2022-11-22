NYT – американский дипломат ещё в 1997 году предупреждал о последствиях расширения НАТО

Американский дипломат, политолог и историк Джордж Кеннан ещё в 1997 году предупреждал, что расширение НАТО станет самой роковой ошибкой политики США за весь период после холодной войны. Русские видят в этом угрозу своему престижу и интересам безопасности, поэтому они обязательно ответят на подобные шаги альянса. Этот прогноз оказался весьма актуален сегодня, поэтому The New York Times заново публикует статью Кеннана.



AP

Расширение НАТО будет самой роковой ошибкой американской политики за весь период после холодной войны. Об этом ещё в 1997 году предупреждал американский дипломат, политолог и историк Джордж Кеннан. The New York Times в свете последних событий заново публикует статью Кеннана, вышедшую 5 февраля 1997 года.

Как писал политолог, решение о расширении альянса может разжечь националистические, антизападные и милитаристские настроения в общественном мнении РФ и повести её внешнюю политику в направлении, решительно неблагоприятном для Запада.

«Прискорбно, конечно, что РФ придётся отвечать на этот вызов в момент, когда её исполнительная власть находится в состоянии высокой неопределённости и почти парализована. Это вдвойне прискорбно, учитывая абсолютное отсутствие необходимости, вынуждающей к такому шагу. Почему при всех возможностях и надеждах, рождённых с окончанием холодной войны, отношения Запада и Востока должны сводиться к вопросу о том, кому и с кем нужно заключать союзы и — подразумевая какой-то фантастический и невероятный будущий военный конфликт — против кого?» — отмечал дипломат.

Он также сообщал, что НАТО ведёт переговоры с российскими властями — в надежде представить идею расширения приемлемой, терпимой для России. Однако уже тогда и российское правительство, и общество были крайне мало впечатлены заверениями альянса в отсутствии враждебных намерений.

«Они видят в этом угрозу своему престижу (а это для них вопрос первостепенной важности) и интересам своей безопасности. У них, конечно, не будет иного выбора, кроме того, чтобы воспринять расширение как военный fait accompli. Но они продолжат считать это актом грубого пренебрежения со стороны Запада и, скорее всего, будут где-то ещё искать гарантии для своего надёжного и безопасного будущего», — предупреждал Джордж Кеннан.