 

Скатертью дорожка: свалившая под шумок Захарова нашлась с вещами на российской границе

22.11.2022, 2:00, Разное
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Четверть, если не больше, всего российского шоу-бизнеса, решили в текущем году сменить место своего обитания. Кто-то уже обосновался на новом месте как Алла Пугачева, которая сбежала в Израиль, предварительно обзаведясь гражданством страны. Другие же, например Ксения Собчак, подготовили пути для отступления, но затем вернулись, чтобы решить оставшиеся дела.

Кто бы мог подумать, что среди тех, кто под шумок захочет свалить подальше от столицы окажется и Елена Захарова! В своем личном блоге актриса опубликовала видео: снимает из окна одну из дальневосточных сопок, расположенных за рекой. Оказалось, что на время пропавшая актриса нашлась почти на самой российской границе, совсем неподалеку от Японии.

“Красивый вид из окна. Южно-Сахалинск”, – прокомментировала грандиозный вид Елена Захарова.

Внимательные подписчики знают, что приехала Захарова туда с вещами. Ей, наверняка, понадобился самый большой чемодан, ведь поездка обусловлена гастролями спектакля “Мужчина с доставкой на дом”. С ним труппа театра проехала по все крупным городам: Уссурийск, Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре.

Актриса горячо поблагдарила посетителей спектакля за радушный и теплый прием и, скорее всего, принялась собирать чемодан. Ну, как говорится, скатертью дорожка!


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