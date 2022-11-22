Мнение: Освободите девушку Холмс!!

Ушлую девицу Холмс сейчас в Америке показательно распинают за “фальсификацию”: обманула инвесторов, запудрила всем мозги несуществующей методикой по всеобщей диагностике всего “по капле крови”, наварила на этом 4 млрд. долларов – ату ее, ай-яй-яй, какая она нехорошая, людей нельзя обманывать, тем более в сфере медицины, давайте ее посадим на 10 лет. И посадили, а деньги все отобрали. Справедливость торжествует?

Мы с вами, на фоне произошедших буквально у всех на глазах всепланетных (!) ковидных махинаций, особенно с так называемыми “вакцинами” – давно догадывались, что по сравнению с реальными махинаторами девица Холмс – просто ребенок, а на фоне полной безнаказанности тех “ученых”, которые буквально весь мир на два года поставили раком, ее наказание выглядит несоразмерно жестоким; догадывались, но сказать не могли.

Смог Глеб Кузнецов, редчайшее для наших палестин (да и для всего мира, как выяснилось) сочетание профессионального биолога и независимого политика. Он сделал своего рода саммари – и от него реально шевелятся волосы на голове… Читаем его ФБ:

…”Свободу Элизабет Холмс!”, хочу сказать. Она по нынешним временам вообще ни в чем не виновата.

Ну обещала рынку вундервафлю, которой у нее не было. Никого не убила. Никого не ограбила кроме фондов, которые эти копейки списали и не заметили. Лохов на бирже даже не постригла. Не дала ложную надежду на спасение больным. В чем ее вина? Собрала деньги у неприлично богатых контор и потратила их в том числе на выплаты Совету директоров из матерых республиканцев, медицинская часть которого из экс-главы Центра по контролю заболеваемости (CDC) и экс-главы республиканского большинства Сената к тому же прекрасно знали, что никакой вундервафли нет и быть не может.

Итак, что стало нормально сейчас?

– рекомендовать новые препараты беременным женщинам и детям без КИ (Клинических Испытаний);

– по ходу пьесы менять многократно дизайн КИ и все равно их не заканчивать, при этом регистрировать препараты на основании кусков, отрывков и непонятно как слепленных данных; (детские КИ по вакцинам те самые – провалились считай все, несмотря на множественное смягчение дизайна и изменение условий)

– сознательно скрывать побочные эффекты и противопоказания собственных препаратов, принуждая потребителя подписывать отказ от любой ответственности перед пациентами за их использование; (что наприменяли с Файзером мы узнаем лет через 50 , а что со Спутником в России так вообще никогда – механизма регистрации побочек как не было так и нет, даже засекречивать ничего не надо);

– сознательно обманывать общество относительно эффективности и целей использования препаратов (“Никто не говорил, что вакцины остановят распространение вируса”)

– регистрировать препараты одновременно с публикациями о том, что они неэффективны и не разбираться с этим вообще никак – просто зарабатывать (все эти -виры начиная с ремдесевира и заканчивая актуальными молнупиравиром и пакскловидом);

– открыто постулировать что в случае столкновения научных данных и политической необходимости следует отталкиваться не от науки, а от политики, в том числе скрывая и замалчивая всё, что может скомпрометировать политические решения;

Это только то, что касается ковида навскидку и по верхам.

Кстати, нельзя кстати не вспомнить, что разоблачение нашей героини Холмс началось с письма профессора Иоаннидиса, привлекшего внимание к разного рода несостыковкам в публикациях о приборе Терануса. Уважаемый Проф. Иоаннидис написал наверное десятки писем, сделал сотни постов и выступлений, привлекая внимание к несостыковкам в ковидном и вакцинном нарративе – это действительно достойный ученый. Но всем плевать. Ну не сажать же Бурлу (главу Пфайзера), действительно.

Но и до кучу веселого было нековидного. Ценовая гонка, основанная на самом банальном и циничном обмане – феномен “Золгенсмы”, проданной как “чудо”, даже разговор о цене которого неуместен, но чудом не ставшее. (Знаете, почему нет ни одного видео получившего Золгенсму и живущего обещанной “почти нормальной жизнью” ребенка – потому что нет никакой нормальной жизнью даже отдаленно ).

На базе “технологии золгенсмы” и в смысле подхода доставки терапии и в смысле PR-мошенничества в интересах манипуляции ценой, сегодня регистрируются новые препараты, вроде роктавиана против гемофилии, которые доказано не эффективней других видов терапии в КИ, но стоят миллионы.

…

Примеры новой этики биотеха можно приводить бесконечно. Да и вспоминать о том, что крупнейшие гиганты вроде того самого Файзера публично не отрицали “в хорошие годы” существования Theranos распространяемых в научной литературе утверждений о том, что для своей работы они используют оборудование Холмс. И выпустили пресс-релизы о том, что не знают кто она вообще такая и чего хочет только после статей проф. Иоаннидиса.

Так что пожалуй Холмс опередила свое время к несчастью для себя. Сейчас бы продолжала дружить со всеми, обложенная несуществующими патентами, выступая с позиций высокой биоэтики и изобретая свои приборы по анализу всего и вся” (ГЛЕБ КУЗНЕЦОВ).

С ума сойти.