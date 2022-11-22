Чтобы волосы не теряли блеска, а кожа не сохла: как подготовиться к холодам

В холодное время года кожа и волосы сильно страдают из-за низких температур и постоянного ветра. Поэтому в этот период за собой нужно ухаживать особенно тщательно. Обратите внимание на самые эффективные рецепты ухаживающих средств для зимы.

Маска для лица из калины

Зимой калина – просто необходимый продукт. Не только для укрепления иммунитета, но также для ухода за лицом. Рекомендуется раз в неделю делать маску из чистого сока калины. Его нужно нанести на кожу примерно на 10 минут, а потом смыть.

Такая маска насыщает кожу аскорбиновой кислотой, которая выводит из пор токсины и стимулирует естественный синтез коллагеновых волокон. Кроме того, калина отбеливает пигментные пятна. А еще она действует как мягкий кислотный пилинг, который бережно удаляет с кожи поверхностный ороговевший слой.

Желатиново-яичная маска для шелковистых волос

Зимой волосы могут стать сухими и ломкими. Чтобы этого не допустить, нужно раз в неделю делать питательную маску. Для ее приготовления нужно смешать одно яйцо, столовую ложку вашего любимого шампуня (желательно бессульфатного) и чайную ложку быстрорастворимого желатина. Дайте смеси немного постоять, чтобы желатин разбух. А потом интенсивно взбивайте до однородного состояния.

Вотрите готовую маску в кожу головы, а остатки распределите по всей длине. Оставьте на 20 минут, утеплив пленкой и шапочкой, а потом тщательно смойте теплой водой (не горячей, чтобы яйцо не свернулось).

Желатин – это природный коллаген, который входит в состав волосяного стержня. А яйцо содержит большое количество биотина, который считается витамином красоты. В комплексе они дают потрясающий эффект в виде блеска и упругости.

Тыквенная маска для лица

Тыква – это мощнейший источник витаминов и прочих полезных веществ. Это просто отличная основа для маски. Просто превратите мякоть в пюре и нанесите на очищенное лицо на четверть часа. Если тип кожи сухой, нужно добавить капельку оливкового масла. А если появились первые морщины, можно смешать пюре пополам с медом

Такие маски нужно сделать курсом – 20 процедур с перерывом в 2 дня между ними. После этого лицо будет выглядеть не хуже, чем после инъекций красоты. Для того чтобы поддерживать эффект, в дальнейшем делайте маску раз в две недели.

Тибетский бальзам для кожи головы

Тибетская медицина и косметология обладает просто чудодейственными свойствами. Если вы хотите за зиму укрепить и отрастить длинные локоны, приготовьте тибетский бальзам для кожи головы.

Для его приготовления понадобится половина стакана репейного масла, половина чайной ложки цветочной пыльцы, а также по паре капель эвкалиптового и розового масла. Перелейте смесь в баночку с крышкой и храните в холодильнике.

Раз в неделю такой бальзам нужно втирать в кожу головы, массируя на протяжении 10 минут. Также можно смазывать посеченные кончики. После окончания процедуры дважды промойте волосы с шампунем. Они просто моментально преобразятся, став блестящими и упругими. Со временем вы можете заметить, что начали пробуждаться спящие волосяные луковицы и шевелюра стала густеть.