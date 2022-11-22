 

Икона Божией Матери “Скоропослушница”: что нельзя делать 22 ноября

22.11.2022, 0:30, Разное
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ИСТОРИЯ

Икона Божией Матери

была написана

еще в 10 веке в монастыре на горе Афон, однако название получила лишь в 17 веке. По легенде монах, проходивший мимо, услышал голос, приказавший ему не ходить с лучиной мимо лика Девы Марии, дабы не коптить ее. Он, подумав, что ему причудилось, проигнорировал слова, за что внезапно ослеп. Тогда священнослужитель сразу же понял, чей голос он слышал: стал горько раскаиваться и молиться о прощении. Лишь спустя время зрение вернулось, а голос наказал назвать икону “Скоропослушница”.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

“Скоропослушнице” молились для исцеления от заболеваний, для легких родов.

Сны сегодня считались вещими, их нужно было запомнить и растолковать.

Туман в день Иконы Божией Матери “Скоропослушницы” – к оттепели.

Снегопад – к холодному маю, а дождь – к богатому урожаю.

Ясная погода, установившаяся в сегодняшний церковный праздник, продлится три недели.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 22 ноября 2022 года

В этот православный праздник нельзя заниматься тяжелой работой: ни мужчинам, ни женщинам.

Нельзя ссориться, обижать своих близких.

Нельзя стричь волосы и ногти – проболеете всю зиму.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В ДЕНЬ “Скоропослушницы”

Сходить в церковь и прочесть молитвы о здравии для себя и близких.

Желательно в сегодняшний православный праздник сделать шаг к примирению после возникшей ссоры.

Можно провести уборку, разобрать шкафы и кладовки.

В этот церковный праздник можно отнести вещи в церковь вещи для нуждающихся. Перед этим следует их выстирать – чтобы не отдать свою удачу.


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