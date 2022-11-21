Мнение: Ошибка маньяка

Многие до сих пор не могут понять «излишней категоричности» утверждения, что война была проиграна практически сразу после ее начала – едва только стало понятно, что блицкрига не получилось, а Украина намерена жестко сопротивляться. Даже видя все, мягко говоря, неутешительные итоги, они продолжают тянуть: «Нуууууу… Это ведь еще не конец… мало ли… а если решительным ударом? Опять же вундервафли? Всеобщая мобилизация? Удары по инфраструктуре?..»

Не могут понять, что дело вообще не в этом. Россия проиграла ровно тогда, когда стало очевидно, что она стремится именно захватить, принудить Украину к очередному «союзу нерушимому». «Сплотить навеки» СИЛОЙ. Смешно слышать, когда самые наивные или самые циничные говорят при этом, что «мы сейчас восстанавливаем Советский Союз». На деле же происходит ровно противоположное – Советский Союз, точнее, саму идею «СССР-2.0» именно сейчас, с началом СВО, самым бесповоротным образом хоронят.

И даже не о том речь, что в ходе «СВО» разрушается вся заложенная именно Советским Союзом материальная база, которая одним своим наличием привязывала Украину к советскому, совместному с Россией периоду – ТЭЦ, подстанции, мосты, здания, производственные предприятия. Самые упертые сторонники украинской незалежности уже сейчас говорят с воодушевлением, что Россия ударными темпами освобождает Украину от советского наследия, «расчищает площадку».

Но еще важнее, что Россия своими руками уничтожает миф, лежавший в основе СССР – миф о братстве. СССР, при всей его безжалостности в других вопросах, очень болезненно реагировал на любые попытки поставить под вопрос добровольность собственно союза советских республик. Только добровольно! Республики объединились, потому что сами того хотели! Невозможно даже представить, чтобы кто-то в руководстве Союза кичился или даже просто заговорил о захвате той или иной республики, того или иного народа – это было абсолютное табу. Оттого же, кстати, и акцент на Россию, которая будто бы «всех объединила», всячески если не убирался вовсе, то хотя бы максимально приглушался – с той же целью: ни в коем случае не давать намека на насильственность присоединения и, тем паче, удержания в составе союзного государства любого народа и любой республики.

С началом СВО всё это «наследие совка» похерено полностью – именно поэтому можно говорить, что СССР окончательно умер именно 24 февраля. Руководство РФ очевидно, не скрываясь, сделало упор на тупой захват военной силой – танками, пушками, самолетами и ракетами; Россия взялась попросту ПОКОРЯТЬ соседнее государство. С абсолютно немудрящим «обоснованием»: «А если не согласитесь – убьём».

С психологической точки зрения такой подход можно сравнить с поведением маньяка, вроде недавнего Мохова – который захватывает женщину, сажает ее у себя в подвале на цепь и после этого сам искренне верит, что «создал семью». Типа – а почему нет? Кто-то из них даже читал в умных книжках концепцию, что современный брак «в любом случае насилие», что «в буржуазной семье само общество принуждает супругов к совместному проживанию» – об этом любили писать и марксисты, и современные феминисты. Ну и, – рассуждает сам с собой маньяк, – если все равно насилие, то почему ж на цепь-то не посадить? Стерпится – слюбится! (после чего обычно следуют слёзные уверения, что и маньяку тоже нужна женская ласка и семейное тепло, он же не зверь какой).

Однако, если силовое принуждение делается явным – это взрывает всю концепцию. В итоге не получится и не может получиться ни семьи, ни Советского Союза. Последний и простоял так долго именно потому, что лицемерил изо всех сил, обосновывая и настаивая на добровольности объединения. РФ бесстыдно выставляет механизм принуждения наружу – и в результате мало того, что вызывает всеобщее отвращение, но и подрывает основу уже собственного внутреннего мифа о добровольном объединении, свою же доморощенную концепцию «Единой России».

«Стыдно, когда видно». Есть такая детская пословица. РФ в 2022 году показала – и продолжает показывать – всё. И некому остановить этот безумный стриптиз Матери-Родины.