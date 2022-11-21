А пива нет!

Прошли те времена, когда чемпионат мира по футболу — это была история абсолютно, извините, про футбол. Люди обсуждали крутые передачи, залетавшие и не залетавшие в сетку мячи, арбитров, проглотивших свисток и совесть, или, наоборот, честно назначавших пенальти и штрафные. Разбирали творчество Фонтена, Пеле, Гарринчи, Тофика Бахрамова, Платини, Марадоны, Роналдо… Дискутировали яростно. Иногда и до драк доходило. Я не про фанатов, а про профессоров и докторов наук, которые в период планетарных первенств превращались в ненаучных безумцев.

Я был на чемпионате мира в США в 1994 году. И даже там, в нефутбольной стране, помешанные на баскетболе и бейсболе люди ежедневно «терли» за Батистуту, Баджо, Клинсманна, Ромарио и Стоичкова, спорили с утра до ночи о том, кто станет лучшим бомбардиром диковинного соккера. И пытались выяснить у меня (хотя откуда я знал?), что ест на завтрак Олег Саленко, заколотивший пять «банок» Камеруну за один час?

То было давно. Но жизнь поменялась. Футбол сегодня интересен гражданам (безусловно, не всем) отнюдь не финтами Месси и Роналду. Большая игра дает отдельным товарищам шанс (как им кажется) заявить о своих правах и продвинуть совершенно неспортивные идеи и смыслы…

Когда в 2010-м выяснилось, что мировой форум — 2018 пройдет в России, многие, уж простите, охренели. Но плохие ожидания западной публики не оправдались. Нетрадиционно ориентированных гостей никто не бил, водка способствовала исключительно дружбе, погода радовала тело и душу. И даже был вай-фай. Победа Катара на тех же самых швейцарских выборах шокировала западное общество еще больше. Хотя среди тех, кто голосовал за это государство, были как раз очень известные чиновники из Старого Света. Ну да расследованием коррупционных вещей пусть занимаются соответствующие органы… Короче, желая посмотреть на лица фифашных начальников, «купившихся» на футбол в пустыне, я просто предвкушал все адские нестыковочки, которые будут твориться в ноябре-декабре 2022 года на Ближнем Востоке.

Однако я даже не предполагал масштабов мракобесия, которое зимой посетит Катар. Первый испуг, если можно так выразиться, посетил, когда оргкомитет чемпионата мира опубликовал правила поведения болельщиков в мусульманской стране.

16-страничный документ содержит запреты, которые не снились и заключенным в хороших тюрьмах. Сидеть, закинув ногу на ногу, не рекомендуется; смотреть на катарцев пристально не рекомендуется; включать громко музыку во время призывов к молитве нельзя; с обнаженным торсом ходить нельзя; украшения, за исключением обручального кольца или часов, неуместны; предметы религии, отличные от ислама, нужно спрятать под одежду. Ну а как вообще следует одеваться, догадайтесь сами. Такой вот праздник по-катарски. Как за всем этим будут следить и как наказывать, мы, конечно, узнаем. И скоро.

Но и без этого на прошлой неделе уже, да простит меня Рэй Брэдбери, грянул гром. Да какой! Пивной! За два дня до старта организаторы запретили продажу пива на стадионах, о чем разъяренным болельщикам пришлось лично докладывать главе ФИФА. Джанни Инфантино пытался извиняться перед любителями футбола, но в итоге просто послал болельщиков со всей Земли в… специальные загоны: «Будет более 10 фан-зон, где 180 000 человек одновременно смогут употреблять алкоголь. Думаю, вы переживете три часа без кружки. Если отсутствие пенной жидкости на аренах будет самой большой проблемой чемпионата, то я подписываюсь под этим и отправляюсь на пляж».

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В защиту табу выступил даже знаменитый писатель Стивен Кинг: «Если вы не в состоянии посетить игру без пива, то у вас проблемы».

Что отвечали в комментариях Кингу и Инфантино, лучше не читать. Или почитать, чтобы поржать от души.

Однако пивными санкциями, увы, состязания точно не ограничатся. Потому что сберечь от фанатов допинг можно, а вот спрятать (на всякий случай) с катарских глаз представителей сексуальных меньшинств — уже нет. Да никто прятаться и не собирается. Напротив. В прошедший уикенд директор ФИФА по связям с общественностью Брайан Суонсон во время пресс-конференции своего босса Инфантино сказал: «С тех пор как я присоединился к ФИФА, я слышал много критики в адрес Джанни, особенно со стороны ЛГБТ-сообщества. …Я сижу здесь, в привилегированном положении, на мировой сцене, как гей, в Катаре. Мы получили заверения, что всем здесь будут рады. То, что Инфантино не гей, не означает, что ему все равно. Ему не все равно. Я долго думал, стоит ли мне говорить об этом на данной встрече, но я настроен решительно!»

Настроен решительно и вратарь сборной Германии Мануэль Нойер, публично сообщивший о намерении поддержать ЛГБТ-сообщество в матче с японцами. «Этот турнир — большой эксперимент для всех. Мы не боимся последствий. У нас есть поддержка Немецкого футбольного союза. Мы будем не единственной командой, другие тоже последуют нашему примеру», — сказал он.

Тренировка сборной Германии. Фото: dpa / picture-alliance

Впрочем, это футболу не мешает. На поле. А вот как будет разношерстная толпа существовать за его пределами, представить трудно. Но в чем Нойер прав, так это в том, что «этот турнир — большой эксперимент для всех». Причем настолько большой, что многим болельщикам просто физически нет места для проживания в Катаре. В отелях города всего 31 тысяча комнат. Цены начинались от 400 долларов за день, но таких дешевых вариантов уже не найти. Чтобы увеличить «вместимость», шейхи решили построить фанатские деревни, где можно снять угол в похожем на строительный контейнере за 207 (!) долларов в сутки. Для совсем бедных организовали палаточный лагерь на 1000 мест на искусственном острове. Короче, глядя на такое гостеприимство, огромная часть болельщиков остановилась в Кувейте, ОАЭ, Бахрейне и Саудовской Аравии и будет прилетать на матчи, что называется, по мере необходимости. И как с этим справится аэропорт Катара, учитывая, что на каждый день запланировано свыше 160 дополнительных рейсов, —тоже большой вопрос.

В общем, хорошо бы, чтобы за всеми этими приключениями не потерялся сам футбол. А ведь в воскресенье было на что посмотреть. Волшебная церемония открытия с блистательным Морганом Фрименом. Исторический матч для сборной Катара, которая дебютировала на мундиалях.

Забавно, но впервые за 21 турнир хозяин чемпионата уступил в стартовом поединке (Эквадор выиграл 2:0). Причем форвард южноамериканцев Эннер Валенсия забил трижды, но один гол из-за офсайда отменили. А еще впервые в истории планетарных первенств первый мяч залетел в сетку после удара с пенальти. Фанаты же Эквадора скандировали: «Мы хотим пива, мы хотим пива!»

Но канал BBC, к примеру, красочное действо проигнорировал — точнее, не транслировал. Вместо этого гости студии обсуждали коррупционные скандалы, которые якобы позволили Катару завладеть праздником. Ведущие — легенды футбола Гари Линекер и Алан Ширер — проклинали страну-организатора за то, что она не культивирует либеральные ценности, унижает рабочих-мигрантов, ущемляет права женщин, прессингует ЛГБТ-персон, да и вообще конкретно ограничивает свободу слова и самовыражения. Досталось и ФИФА в лице прогнувшегося Джанни Инфантино.

Но, похоже, в ближайший месяц никому скучать не придется.

P.S.По сообщениям британского издания The Telegraph, ФИФА запретила капитану сборной Англии Гарри Кейну надевать на матчи повязку в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Андрей Успенский,

корреспондент «Новой Газеты»

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