 

“Не люблю”: сын певицы Валерии откровенно о неприязни к матушке

21.11.2022, 23:05, Разное
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Знаменитая блондинка преуспела не только в карьере, но и в личной жизни. Конечно, предыдущие отношения до брака с Иосифом Пригожиным у артистки были неудачными, зато у нее родились прекрасные дети – Арсений, Артемий и Анна. Отпрыски Валерии уже довольно взрослые и ведут самостоятельную жизнь.

Младший наследник, к примеру, успел жениться, стать отцом и даже обзавестись своим заработком. У жены Арсения, к слову, свекровь не простая, а звездная и довольно требовательная, но в свою семью девушку она приняла с теплом. Лиана Шульгина не скрывает, что время от времени получает от знаменитой родственницы советы, но они ее не раздражают. Наоборот, за это свекрови она благодарна.

Арсений, к слову, тоже находится в хороших и очень дружеских отношениях с Валерией, а также старается видится с ней чаще. Однако в последнее время совместными фотографиями с родительницей он не делится, в его в микроблоге в основном посты, связанные с рабочими вопросами или размышлениями на ту или иную тему.

Накануне, к примеру, его расстроила погода. Сын певицы откровенно признался в неприязни к матушке, но не своей. Не радует его приход матушки-зимы – именно так это время года называл Александр Сергеевич Пушкин. Если поэт от нее испытывал радость и посвящал ей стихи, то у Арсения – другие чувства.

“Причина №1, по которой я не люблю зиму”, – написал в блоге сын Валерии и показал жуткую грязь под своими ногами.


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