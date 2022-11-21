 

Парики забыла в России: как сбежавшая в Израиль 73-летняя Пугачева скрывает лысину

21.11.2022, 23:05, Разное
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Отъезд Примадонны с детьми был внезапным. Поэтому, как говорят друзья, она даже взяла многое из того, что хотела бы, в спешке собирая чемоданы. Например, смогла увезти с собой лишь несколько париков, о чем теперь очень сожалеет. Ведь постоянно приходится выходить в свет – на концерты Земфиры или Зиверт, на встречи с такими же звездными эмигрантами. И так хочется там выглядеть эффектно!..

На родине у Аллы Пугачевой осталась большая коллекция париков и шиньонов. Рыжие и почти белые, прямые и вьющиеся – благодаря прическам певица может создавать разные образы, настроения, характеры. Как теперь без них?..

При этом ее собственные волосы – короткие и негустые, с наметившейся возрастной лысиной. Певица несколько раз артистка демонстрировала настоящие волосы поклонникам на снимках в социальных сетях. И даже на сольниках пару раз снимала эффектные парики, приводя зрителей в неописуемый восторг.

В Израиль Пугачева уехала не только без многих париков, но и без амулета. “У меня был бабушкин крест – красивый такой, увитый цветочками, необычный. Я считала его своим амулетом. Если обнаруживала, что его нет, у меня начиналась паника. Но я потеряла его на студии, когда Кристина записывала свою первую песню “Факир”. Я подумала, что это знак: теперь этот крест нести не мне, а ей”, – рассказала она в одном из интервью.


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