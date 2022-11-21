Консерватизм – в отставку: как оживить образ яркими акцентами и в соответствии с трендами женщине за 60

Стремительно меняющиеся модные тенденции привносят вдохновение в повседневную жизнь и делают ее более насыщенной. Это относится к женщинам всех возрастных групп. Вопреки распространенному мнению, законы моды распространяются и на 60-летних. Можно одеваться стильно и в этом возрасте. Классический образ всегда есть возможность оживить яркими акцентами в соответствии с модными трендами.

Предметы одежды, которые следует выбирать

Возможно, женщине за 60 не следует ярко краситься или носить мини-юбки, но пора ломать некоторые другие стереотипы. Большинство людей живут с ошибочным представлением о том, что мода после 60 лет должна быть консервативной. Такое мнение ошибочно. Чтобы казаться моложе, нужно отказаться от навязанных консервативных клише.

На что следует ориентироваться при выборе предметов гардероба после 60 лет:

вырезы, которые подходят фигуре; высококачественные натуральные материалы; выразительные, в меру яркие наряды; комфорт и удобство.

Все эти аспекты очень важны при составлении гардероба в таком возрасте. Есть и красные линии, такие как длина платья, босые ноги или неправильно подобранные леггинсы.

Брючный костюм в акцентном цвете

На работу или для особого случая можно надевать элегантный брючный костюм. Следует забыть о бежевом и черном – оба они выражают сдержанность и делают женщину гораздо старше. Рекомендуется выбрать темно-синий или другой яркий цвет, чтобы действительно сиять.

Кардиган или жилет

Красивые, контрастные узоры и элегантные, облегающие фигуру модели будут весьма уместными. Можно сделать ставку на нестандартные вещи — вместо скучного жакета взять шарф-пончо или шерстяную куртку с интересным мотивом.

Элегантные сапоги или ботильоны

В холодное время года правильно подобранная обувь имеет большее значение и является важной частью модного образа для женщин за 60. На них можно сделать акцент и умело сочетать ботильоны с другими элементами наряда, например с сумкой или пальто.

Блейзеры в нежных тонах

Дамы, которые, несмотря ни на что не хотят переборщить с цветами, могут выбрать свежие, омолаживающие и сбалансированные оттенки. Пастельно-розовый блейзер сделает моложе и идеально подойдет как для повседневного, так и для торжественного наряда.

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Акцентные украшения

Жемчуг и броши сегодня выглядят устаревшими, но есть другие украшения, которые обладают омолаживающим эффектом. Не стоит устанавливать никаких ограничений, ни в дизайне, ни в размере. Конечно, важно, чтобы они выглядели стильно и элегантно. Лучше всего подойдут экземпляры, которые носят молодые дамы.

Повседневная мода для женщин от 60 лет

Деним— это ткань, которая отлично подходит для пожилых людей, и клише о том, что женщины в возрасте 50–60 лет должны отказаться от этой ткани, просто не соответствуют действительности. Джинсовая ткань имеет омолаживающий эффект.

Тем не менее, есть несколько вещей, которые нужно учитывать при выборе джинсов:

Широкие штанины, чтобы не подчеркивать изгибы и чувствовать себя комфортно. Не допускать коротких штанин, обнажающих ступни. Завышенная талия, чтобы не выделялся живот. Классический крой, который делает стройнее. Темно-синий или черный цвет для полных женщин за 60. Отсутствие больших карманов, выделяющих проблемные места.

Джинсы можно сочетать с водолазкой для создания повседневного образа. Водолазки идеально подходят женщинам за 60, потому что они скрывают шею. Водолазка не должна быть слишком облегающей. Следует выбрать свободную модель.

Идеальный способ казаться стройнее и выше — это облегающий фигуру длинный вязаный жилет. Он великолепно смотрится в сочетании с джинсами, делает образ более элегантным, обеспечивает защиту от холода.