 

Президент Сербии Вучич заявил, что ситуация в Косове и Метохии тяжелая, на грани столкновений

21.11.2022, 22:05, Новости дня
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После провала переговоров в Брюсселе ситуация в Косове и Метохии тяжелая, на грани столкновений, сообщил президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации.

Трансляцию вело национальное телевидение страны РТС.

Вучич попросил западное сообщество использовать свое влияние и попытаться повлиять на Приштину и помочь сохранить мир, передает ТАСС.

«Сербия будет привержена миру, нашему народу в Косове и Метохии скажу, что мы сделаем все, чтобы они были в безопасности. Если кто-то думает, что может изгонять и убивать наших людей, то повторю с полной серьезностью: мы будем со своим сербским народом и не оставим его. Мы будем беречь мир и стабильность, но сербский народ должен знать, что за ним его страна и международное право», – добавил сербский лидер.

Ранее Вучич заявил, что Белград и Приштина не смогли достичь никаких договоренностей на переговорах в Брюсселе на высшем уровне в присутствии представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по Западным Балканам Мирослава Лайчака.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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