Демобилизованные студенты ЛНР и ДНР получили награды и статус участников боевых действий

Демобилизованным студентам ЛНР и ДНР в понедельник вручили медали и предоставили статус участников боевых действий. Учившиеся на платной основе будут переведены на бесплатную форму обучения.

Награды молодым людям вручил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Студентам были вручены медали «За отвагу» и «За спасение погибавших», а студентам из ЛНР – республиканские госнаграды, информирует ТАСС.

Как сообщил сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале, для демобилизованных студентов будут составлены индивидуальные учебные планы. «Сергей Кириенко предложил, чтобы пока у нас дистанционное обучение, демобилизованные по желанию смогли пройти курсы в вузах других регионов России, чтобы восполнить пробелы в знаниях. Важный момент: все, кто учился на контракте, будут переведены на бесплатную форму обучения», – написал Пушилин.

Он добавил, что «в сегодняшней группе демобилизованных пять студентов изъявили желание продолжить службу. Подход такой: вначале всех студентов демобилизуем, и только после этого они могут, если захотят, заключить контракт».

Также в понедельник Кириенко и Пушилин посетили одну из школ поселка Новый Свет Старобешевского района, где организован медосмотр школьников, который проходит в соответствии с указом президента России.

«Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко пообщались с медиками. Они довольны условиями работы и рассказали, что в день осматривают 60–65 детей. По результатам медосмотров выявляются патологии, 512 детей госпитализированы. По словам министра здравоохранения ДНР Дмитрия Гарцева, всего по республике до конца мая следующего года планируется обследовать 246 тыс. школьников», – рассказал Пушилин.

Он сообщил, что для более четкой организации процесса Кириенко предложил наладить тесную связь с родителями и использовать волонтеров для помощи детям при прохождении осмотра.

Напомним, студенты ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу, должны быть демобилизованы, соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

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