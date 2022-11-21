МАГАТЭ сообщило о нерадиоактивной утечке на Запорожской АЭС после украинских обстрелов

В результате обстрелов Запорожской АЭС на станции повреждены резервуары для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке, сообщило МАГАТЭ.

В заявлении на сайте МАГАТЭ говорится, что эксперты агентства провели оценку ущерба Запорожской АЭС. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, «несмотря на силу обстрела», непосредственных проблем с ядерной безопасностью нет, ключевое оборудование не повредили, передает РИА «Новости».

Сообщается, что шесть реакторных блоков находятся в стабильном состоянии. В МАГАТЭ также подтвердили целостность отработавшего топлива, свежего топлива и низко-, средне- и высокоактивных отходов в хранилищах.

При этом четыре реактора находятся в режиме холодной остановки, два – в режиме горячей остановки, они вырабатывают пар и горячую воду для нужд ЗАЭС и Энергодара, передает ТАСС.

Гросси активизировал усилия, направленные на достижение договоренности об организации зоны безопасности на Запорожской АЭС.

Напомним, украинские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС. Россия предупредила международное сообщество о том, что на ЗАЭС есть риск атомной аварии. При этом МАГАТЭ заявило о «некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС».

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