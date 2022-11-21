C конца февраля Китай закупил у России энергоносителей почти на $60 млрд

Китай закупил российских энергоносителей почти на $60 миллиардов с начала украинского конфликта, уступив по объёму лишь Саудовской Аравии, пишет Bloomberg. В прошлом году суммарные поставки природного газа, угля, сырой нефти и нефтепродуктов составили примерно $35 млрд. В издании предполагают, что наращивание Китаем импорта российских ископаемых связано с вступающим в силу 5 декабря эмбарго со стороны Европейского союза.



AP

В октябре Китай продолжил наращивание импорта российских энергоносителей. Расходы страны на закупку природного газа, угля, сырой нефти и нефтепродуктов с конца февраля увеличились почти до $60 миллиардов с прошлогоднего показателя, который составлял примерно $35 млрд. Поставки из РФ выросли, несмотря на значительное снижение китайского импорта в октябре по причине замедления темпов роста экономики. Тем не менее закупки сырой нефти возросли, поскольку нефтеперерабатывающие заводы отреагировали на перспективу резкого увеличения экспорта топлива после того, как Пекин выдал свою самую большую квоту в этом году, пишет Bloomberg.

Согласно данным китайской таможни, импорт нефти из РФ в прошлом месяце вырос на 16% и составил 7,72 миллионов тонн, уступив по объёму лишь Саудовской Аравии. Такое увеличение связано с тем, что китайские нефтеперерабатывающие заводы обратились к Пекину за помощью в поддержании потока российских грузов после введения новых санкций в начале следующего месяца. С 5 декабря Европейский союз собирается запретить покупку, отгрузку и страхование перевозок российской нефти, что вынудит импортёров искать обходные пути без привлечения банков, страховых компаний и судовладельцев из блока, отмечает Bloomberg.

Российский экспорт сжиженного природного газа вырос более чем наполовину по сравнению с прошлым годом и достиг в октябре 756 тыс. тонн, несмотря на то, что общие закупки Китаем этого вида топлива снизились на 34%. Китай не предоставил данные об импорте по трубопроводам, основным каналам доставки российского газа, с начала года. Импорт угля из РФ увеличился на 26% — до 6,4 миллионов тонн, из которых около 2,4 миллионов тонн пришлось на коксующийся уголь для сталелитейной промышленности, что в три раза больше, чем год назад, хотя и немного меньше, чем рекорд, установленный в сентябре, пишет Bloomberg.

Таким образом, общий объём закупок российских энергоносителей, включая нефтепродукты, в прошлом месяце составил $7,7 млрд, что немного выше пересмотренных $7,6 миллиардов в сентябре, однако значительно превышают прошлогодний показатель в размере $5,4 млрд. С начала украинского конфликта суммарный импорт российских энергоносителей в Китай составил около $59,5 млрд. Несмотря на увеличенную стоимость российского импорта по причине глобального скачка цен на энергоносители, РФ предоставляла Китаю скидки, указывает Bloomberg.

Среди прочих поставок из РФ в Китай в октябре (по сравнению с предыдущим годом) отмечается рост импорта рафинированного алюминия более чем в семь раз — до 46 933 тонн, импорт золота увеличился более чем вдвое — до 2157 кг, импорт пшеницы подскочил в 1,6 раза — до 3554 тонн. В то же время отмечается падение импорта рафинированной меди на 75% — до 10 901 тонны, снижение импорта рафинированного никеля на 40% — до 5 360 тонн и падение импорта палладия на 56% — до 215 кг, отмечает Bloomberg.