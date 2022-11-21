 

Никита Ефремов впервые за долгое время прокомментировал свои отношения с отцом

21.11.2022, 21:45, Разное
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34-летний актер Никита Ефремов нечасто рассказывает о личном – последнее большое интервью, где он откровенничает на тему своего знаменитого отца Михаила Ефремова, вышло в прошлом году. Впрочем, Никита, который регулярно задействован в различных кино- и театральных проектах, периодически появляется на светских мероприятиях, где журналистам удается его разговорить. Так, на вчерашней премьере нового фильма “Сестры” Никита ответил на некоторые вопросы МК, в частности, о своем отце и их отношениях в сложившихся обстоятельствах. На вопрос, навещает ли он родителя, Никита ответил:

Пишу ему письма. Я спрашивал, есть ли у него желание, чтобы я приехал. Но я понимаю, что для него в какой-то момент это может быть трудно. Вообще я бы не хотел это все выносить в прессу. Я понимаю, что в этой истории важнее всего тишина. Позвольте мне ее сохранить.

Отметим, что в мае этого года Никита также давал редкий комментарий по этому поводу. Тогда в интервью Кинопоиску он признался, что ему было нелегко пережить трагедию с участием Михаила Ефремова.

Напомним, авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года в 21:44 у дома номер 3 на Смоленской площади. Его автомобиль на полной скорости пересек сплошную и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с фургоном “Лада”. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, скончался от полученных травм и обильной кровопотери следующим утром в НИИ имени Склифосовского.

Практически все лето актер находился под домашним арестом, был неоднократно вызван на допрос, записывал видеообращение, в котором рассказывал о произошедшем, но после в суде признать свою вину отказался. Ефремов несколько раз менял свою позицию по последнему вопросу и лишь 3 сентября окончательно сознался в своем участии. 8 сентября в суде был зачитан приговор: Михаила Ефремова признали виновным в участии в ДТП.

Помимо 8 лет колонии общего режима актера также приговорили к 800 тысячам рублей штрафа в пользу старшего сына Сергея Захарова (ранее семья погибшего мужчины заявляла, что не хочет от Михаила Ефремова никаких денег). Кроме того, актера лишили прав на 3 года. Обвинение просило для актера 11 лет колонии общего режима. В зале суда и возле него сегодня присутствовало немало тех, кто хотел поддержать Ефремова. В их числе Иван Охлобыстин и Гарик Сукачев.


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