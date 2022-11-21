 

Янина Студилина, Надя Ручка и Дмитрий Дибров на модном показе в Москве

21.11.2022, 20:25, Разное
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Показ посетили семья Дибровых, актрисы Екатерина Вуличенко, Екатерина Копанова, Анна Пескова, Анна Михайловская, Ирина Пудова, Янина Студилина, Маша Андреева, Анна Александрова, блогеры Стефания Давыдова и Виола, Алена Миллен, Евгения Малахова, Глафира Тарханова, Поля Полякова, Анна Чурина, предприниматель Ясмина Муратович, телеведущие Мари Коберидзе и Ирина Сашины и многие другие.

Юные модели, среди которых были дети от 5 до 14 лет, представили 30 образов в стиле casual, fashion и sport. Gulliver представил коллекцию текущего сезона. Это переплетение индивидуального стиля и последних модных тенденций. Бренд представлен капсульными коллекциями, что дает возможность создавать новые образы каждый день.

Маша АндрееваНадя Ручка

На подиуме бренд стильной одежды для детей и подросток Gulliver продемонстрировал лимитированную новогоднюю коллекцию Christmas Party для всей семьи. Среди фаворитов коллекции – уютные пижамы из мягкого трикотажа с очаровательным белым медведем на лыжах, мягкие комфортные толстовки и джоггеры из футера. Все изделия новогодней коллекции выполнены из высококачественного хлопка, который приятен к телу и подарит комфорт и во время сна и отдыха.

Анна ПесковаАнна Александрова с дочкойАнна МихайловскаяАнна Чурина с дочкойАртем ОвчаренкоГлафира ТархановаДмитрий и Полина Дибровы с детьмиЕвгения МалаховаЕкатерина ВуличенкоЛянка ГрыуНастя ГребенкинаСветлана АбрамоваСнежина Кулова с сыном


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