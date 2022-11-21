Звезда “Короны” Элизабет Дебики рассказала, как для сериала воссоздали “платье мести” принцессы Дианы

Звезда нового сезона “Короны” Netflix, 32-летняя Элизабет Дебики, дала эксклюзивный комментарий E! News. Актриса призналась, что из всех культовых нарядов Леди Ди больше всего боялась надеть то самое знаменитое “платье мести”. В наряде Christina Stambolian принцесса появилась на публике в тот же вечер, когда мир узнал об изменах ее супруга Чарльза в 1994 году.

Мы все чувствовали ответственность за “платье мести”, потому что это то, что все хотели увидеть. Это платье символизирует так много вещей, потому что оно такое смелое и красивое, но в то же время оно так сильно связано с нашим пониманием того, что происходило в жизни этого человека. Так что, я думаю, двойственность этого действительно сильна, и мы правда чувствовали, что должны были сделать это должным образом, – сказала Дебики.

Актриса подчеркнула, что команда костюмеров ощущала огромное давление при воссоздании легендарного платья.

Что касается меня, то я просто пришла на примерку и надела платье. Я думаю, что люди, отвечающие за костюмы, – это действительно была цель, и там было много-много часов работы. Много часов.

Дебики уточнила, что сцену с “платьем мести” снимали в галерее “Серпентайн” в Кенсингтонских садах – том самом месте, где Диану впервые увидели в этом наряде.

Это мощное платье. Это еще и совершенно уникальное платье – его структура, форма, внешний вид – и поэтому я, конечно, никогда не забуду тот день на съемочной площадке. Мы снимали это в том же месте, где это произошло на самом деле, так что тогда происходили несколько глубокие наслоения.

Отметим, что на лондонскую премьеру пятого сезона “Короны” Элизабет Дебики вышла в платье, которое также стало оммажем образу ее героини принцессы Дианы. Поклонники Леди Ди увидели в нем отсылки сразу к нескольким культовым нарядам принцессы.