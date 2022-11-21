 

На востоке Москвы дети дети провалились под лед в пруду

21.11.2022, 20:20, Разное
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На востоке российской столицы произошел инцидент, связанный с безопасностью детей. Стало известно, что двое ребят едва не утонули в пруду на улице Большой Черкизовской.

По данным телеканала “360”, дети катались на “ватрушке” на берегу водоема, но не учли, что лед еще слишком тонкий. Пострадавшие провалились в воду, но им удалось пришлось плыть к берегу, держась за тюбинг. Обстоятельства случившегося выясняются.


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