На востоке Москвы дети дети провалились под лед в пруду

На востоке российской столицы произошел инцидент, связанный с безопасностью детей. Стало известно, что двое ребят едва не утонули в пруду на улице Большой Черкизовской.

По данным телеканала “360”, дети катались на “ватрушке” на берегу водоема, но не учли, что лед еще слишком тонкий. Пострадавшие провалились в воду, но им удалось пришлось плыть к берегу, держась за тюбинг. Обстоятельства случившегося выясняются.