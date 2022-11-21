 

Тысяча и одна рюша – Личное мнение

21.11.2022, 20:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Тысяча и одна рюша — примерно так выглядит разведённая Ксения Омарова, когда хочет быть нарядненькой.

Мнение высказал модный стилист: «Такое ощущение, что платье из отдела „Тысяча и одно платье с рюшами“»:


Фото: Соцсети

К стилистам и прочим модным экспертам я часто отношусь со скепсисом. Но тут нельзя не согласиться с подобной оценкой.

Зачем Ксения Рюша носит рюшечки?

Я думаю, что несмотря на частые путешествия, в душе Ксюндель осталась на бревне Дома 2.

Больше рюшей. Больше украшений. Чтобы зритель видел авторитет ведущей:

«Зачем на руке у нее четырехкомнатная квартира в Кемерово?», — очень образно оценил стоимость погремушек Ксении стилист.

Зачем-зачем. Надо. Чтобы все видели, что может себе позволить. Могла бы чего подороже купить — купила бы и напялила.

Всё лучшее, всё самое дорогое. Чтобы увесистое. Смотрите и завидуйте, как я пришла к успеху — это основной посыл Ксюнделя при выборе гардероба и украшений.

Но я думаю, что есть и другая причина столь вызывающих рюшек и яркой безвкусицы — Ксюндель хочет быть всегда готовой к судьбоносной встрече с женихом.

Мало ли, где он появится? Кто знает, где пересекутся дорожки? А тут как тут — Ксюха нарядная. Стоит красивая и готовая поразить своим праздничным внешним видом.

Ну, красотой-то поражать уже поздновато. Так хоть за платье зацепится взгляд потенциального жениха.

И это правильно. Жениха можно встретить где угодно. В очереди в Пятёрочке, на заправке. По пути на рынок — я слышала, даже в пробках знакомятся.

А вы где познакомились со своим? Поможем Ксюнделю с выбором локаций для поиска жениха!

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01.22 / Мнение: О встречном ультиматуме Байдена: теперь Путину — π…ц?

18.01.22 / Победитель гонок дал несколько советов, полезных для обычных водителей

08.07.22 / Пулковская таможня остановила контрабанду 1500 диких животных под видом косметики

30.11.20 / Архангельск благоустроят при помощи ввоза вторичного сырья из Москвы

21.08.21 / “Сколько куполов на церкви?”: вопрос у церкви, услышав который, нужно бежать. Почему, и что будет, если посчитать

13.12.21 / “Многое отдал бы, чтобы еще раз увидеть улыбку, пожать руку”: коллеги по жюри в шоу “Голос” вспоминают Градского

23.09.21 / Любовная бомбардировка, ревность и другие стоп-сигналы, которые нельзя игнорировать в отношениях

22.11.21 / Что стало с тремя детьми Анастасии Заворотнюк после болезни мамы

28.02.22 / Банк России повысил ключевую ставку до рекордных 20%

24.02.22 / Мнение: Россия начала военную операцию на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика