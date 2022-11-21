Тысяча и одна рюша – Личное мнение

Тысяча и одна рюша — примерно так выглядит разведённая Ксения Омарова, когда хочет быть нарядненькой.

Мнение высказал модный стилист: «Такое ощущение, что платье из отдела „Тысяча и одно платье с рюшами“»:



Фото: Соцсети

К стилистам и прочим модным экспертам я часто отношусь со скепсисом. Но тут нельзя не согласиться с подобной оценкой.

Зачем Ксения Рюша носит рюшечки?

Я думаю, что несмотря на частые путешествия, в душе Ксюндель осталась на бревне Дома 2.

Больше рюшей. Больше украшений. Чтобы зритель видел авторитет ведущей:

«Зачем на руке у нее четырехкомнатная квартира в Кемерово?», — очень образно оценил стоимость погремушек Ксении стилист.

Зачем-зачем. Надо. Чтобы все видели, что может себе позволить. Могла бы чего подороже купить — купила бы и напялила.

Всё лучшее, всё самое дорогое. Чтобы увесистое. Смотрите и завидуйте, как я пришла к успеху — это основной посыл Ксюнделя при выборе гардероба и украшений.

Но я думаю, что есть и другая причина столь вызывающих рюшек и яркой безвкусицы — Ксюндель хочет быть всегда готовой к судьбоносной встрече с женихом.

Мало ли, где он появится? Кто знает, где пересекутся дорожки? А тут как тут — Ксюха нарядная. Стоит красивая и готовая поразить своим праздничным внешним видом.

Ну, красотой-то поражать уже поздновато. Так хоть за платье зацепится взгляд потенциального жениха.

И это правильно. Жениха можно встретить где угодно. В очереди в Пятёрочке, на заправке. По пути на рынок — я слышала, даже в пробках знакомятся.

А вы где познакомились со своим? Поможем Ксюнделю с выбором локаций для поиска жениха!

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