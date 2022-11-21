Скандалы: Частичная мобилизация привела к дефициту валюты в России

Центральный банк России заявил о дефиците иностранной валюты в прошлом месяце

Мобилизация спровоцировала снятие средств с депозитов в долларах и евро, а также всплеск покупок валюты на Московской бирже, пишет Bloomberg. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала перейти на валюты «дружественных стран», такие как юань. Но спрос на евро и доллары, которые стали «токсичными» из-за санкций, введенных в связи с украинским конфликтом, вырос после того, как объявленная в сентябре частичная мобилизация побудила сотни тысяч россиян бежать за границу.

«На фоне санкционных рисков и оттока валютных депозитов ряд банков столкнулись со значительным сокращением валютных корсчетов, что привело к дефициту валютной ликвидности на внутреннем рынке», — говорится в опубликованном отчете Банка России.

Снятие средств с розничных и корпоративных депозитов в иностранной валюте в октябре достигло 14,8 млрд долларов, а процентные ставки по однодневным свопам на доллар и евро на местном рынке стали отрицательными.

В то же время россияне скупили на Московской бирже так называемую недружественную валюту на сумму, эквивалентную 70,9 млрд рублей (1,2 млрд долларов), говорится в сообщении Центробанка.

Наряду с растущим спросом сократилось предложение долларов и евро, поскольку российские экспортеры сократили долю этих валют во внешней торговле в пользу юаня, чтобы избежать санкционных рисков.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”