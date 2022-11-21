 

Макрон не получил пощёчину во время визита в Гренобль

21.11.2022, 19:33, Разное
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Президенту Франции Эммануэлю Макрону не дали традиционную пощёчину во время его рабочей поездки в Гренобль.

Глава государства несколько раз выходил общаться с людьми, однако никто из толпы так и не счёл нужным его ударить.

Как сообщает Le Figaro, ссылаясь на собственного корреспондента, сотрудники СМИ практически неотступно следовали за Макроном и «практически на 100% уверены», что никто так и не дал ему пощёчину. Уже перед отбытием президента из города один из фотографов президентского пула хотел исправить оплошность, но его отстранила охрана.

– Это первый подобный случай с мая 2017 года, когда Макрон был избран президентом. В причинах произошедшего, очевидно, ещё не один год будут разбираться политологи, социологи и другие учёные, – отмечается в статье. – Не получив свою пощёчину с первого раза, президент даже выходил к людям повторно, а перед отъездом посетил рабочий район, но и там ничего не случилось. Всё это можно назвать если не чудом, то крайне примечательным случаем, который войдёт в историю французской политики.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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