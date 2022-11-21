Градиент теперь будем создавать у корней: все об окрашивании Base Breaker, которое станет главным трендом зимы

Модная техника окрашивания волос Base Breaker подразумевает плавное смешивание натурального цвета с мелированными прядями. Переходы в данном случае получаются очень плавными и постепенными. Поэтому Base Breaker держится на волосах дольше любого другого мелирования.

С обычным мелированием парикмахерскую обычно приходится посещать каждые 4-8 недель. Base Breaker позволяет увеличить этот интервал до 3-6 месяцев. Соответственно, для тех, кто ищет стойкого и при этом модного окрашивания, такая техника может стать идеальным выбором.

Что за техника

Целью техники окрашивания Base Breaker считается достижение максимально мягкого перехода между натуральными волосами в зоне корней и мелированием. Смешивание должно получиться максимально плавным. Разделительная линия при этом стирается. Поэтому, когда волосы отрастают, прическа все равно смотрится аккуратно. Это и позволяет значительно увеличить период времени между окрашиваниями.

Как делают окрашивание Base Breaker: градиент у корней

Технически окрашивание Base Breaker схоже с обычной ретушью седых волос у корней. Разница заключается в том, что в данном случае мазки наносятся на корни после осветления и на влажные волосы. При этом краска слегка расчесывается по длине волос. Таким образом достигается размытие границы.

Разные мастера делают Base Breaker по-разному. Процесс растушевки краски зависит от типа волос клиентки, использованного для окрашивания цвета и т. д. Некоторые мастера делают растушевку расческой с широкими зубьями, другие — с тонкими.

Иногда для растушевки мастера используют третий переходный цвет или даже несколько таких оттенков. К примеру, если в прикорневой зоне волосы остаются очень темными, а ближе к кончикам переходят почти в белый, посередине используется светло-коричневый цвет. Такая техника плавного перехода при смешивании называется плавлением цвета.

К примеру, на картинке ниже можно видеть, как путем плавления из трех цветов от темно-коричневого через средне-коричневый к светло-коричневому мастер создал красивый карамельный оттенок волос.

Чем техника Base Breaker отличается от балаяжа

Балаяж в нынешнем сезоне также остается модной техникой окрашивания. И многие женщины не знают, какой вариант им выбрать — балаяж или же Base Breaker. Отличий между этими двумя техниками между тем существует не так уж и много. При окрашивании балаяж мастер создает блики на локонах. При окрашивании же Base Breaker стилист дополнительно работает с корнями. Времени на такое окрашивание у стилиста, таким образом, уходит больше. Но и сама прическа после такого окрашивания смотрится более богато.

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Почему стоит выбрать окрашивание Base Breaker

Многие женщины с волосами, окрашенными в технике балаяжа, мелирования или омбре, часто просят мастеров дополнительно сделать им Base Breaker. И такой выбор можно считать вполне оправданным. Base Breaker во всех этих трех техниках позволят создать более плавные переходы.

В результате окрашивание становится визуально более эффектным и выглядит естественнее. К тому же техника Base Breaker значительно упрощает в последующем уход за волосами. Также к плюсам Base Breaker относят то, что после применения этой техники цвет волос становится гораздо более глубоким и объемным. Ведь при таком окрашивании мастер добавляет в палитру несколько новых цветов. С помощью Base Breaker можно усилить какие-то тона в волосах, а какие-то сделать менее заметными.

Какие цвета можно использовать: модные тренды

Техника Base Breaker может идеально подойти как брюнетке, так и блондинке или шатенке. В этой методике важен не сам цвет, а правильный подбор сочетаний оттенков. К примеру, очень хорошо может смотреться Base Breaker, выполненное с помощью коричневого, шоколадного и светлого карамельного цвета.

Очень модно в этом сезоне делать такое окрашивание и с использованием нескольких пепельных оттенков в сочетании с холодным блондом.