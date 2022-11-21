 

Нутрициолог Ната Гончар объяснила разницу между тёмным и горьким шоколадом

21.11.2022, 19:20, Разное
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Ната Гончар заявила, что не каждая плитка тёмного или горького шоколада одинаково полезна. Продукт с 85% содержанием какао лучший вариант для сладкоежек, так как сахара и других добавок там меньше всего.

Ната Гончар заявила о том, что не каждый тёмный шоколад является полезным. Необходимо учитывать несколько особенностей, чтобы выбрать лакомство, которое пойдёт лишь на пользу организму. Итак, нутрициолог советует обратить внимание на экстра чёрный шоколад с 85% содержанием какао, именно в таком продукте содержится меньше всего сахара и различных добавок. К полезному шоколаду также можно отнести классический горький, что включает в себя 70-75% какао продукта. Однако Гончар советует при выборе любой плитки продукта обращать внимание на его состав и избегать лакомства с добавленным сахаром.

Нутрициолог Ната Гончар также пояснила о том, чем можно заменить привычные сладости. Так, она рекомендует попробовать шоколад из кэроба. Такой продукт можно не только детям, но и людям, страдающим аллергиями. Помимо этого он обогащён витаминами, а благодаря природной сладости кэроб имеет прекрасный вкус.


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