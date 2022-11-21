Философ Дугин высказался об отсутствии культуры в России

Александр Дугин стал одним из тех, кто поддержал создание организации «Культурный фронт». По словам философа, РФ будто оккупирована в культурном плане.

Александр Дугин поддержал создание организации «Культурный фронт». Философ искренне считает, что культура в РФ просто отсутствует, поэтому пора восстанавливать традиционные ценности. Депутат Николай Бурляев также высказался на этот счёт. По его словам стране уже давно пора идти в «информационное наступление». Своими предложениями о восстановлении культуры в РФ поделился депутат и актёр Дмитрий Певцов. Так, он предложил содействовать продвижению «правильных» культурных проектов, а для всех остальных вводить цензуру и запретительные меры.

На заседании «Культурного фронта» собралось большое количество не только депутатов, но и актёров. Поднималась тема и об уехавших звёздах. Так, большинство считает, что давно пора перестать их обсуждать, а самим занять чёткую позицию. Покинувшие страну либо вернуться, либо останутся там, где они сейчас.