Философ Дугин высказался об отсутствии культуры в России

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21.11.2022, 19:20, Разное
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Александр Дугин стал одним из тех, кто поддержал создание организации «Культурный фронт». По словам философа, РФ будто оккупирована в культурном плане.

Александр Дугин поддержал создание организации «Культурный фронт». Философ искренне считает, что культура в РФ просто отсутствует, поэтому пора восстанавливать традиционные ценности. Депутат Николай Бурляев также высказался на этот счёт. По его словам стране уже давно пора идти в «информационное наступление». Своими предложениями о восстановлении культуры в РФ поделился депутат и актёр Дмитрий Певцов. Так, он предложил содействовать продвижению «правильных» культурных проектов, а для всех остальных вводить цензуру и запретительные меры.

На заседании «Культурного фронта» собралось большое количество не только депутатов, но и актёров. Поднималась тема и об уехавших звёздах. Так, большинство считает, что давно пора перестать их обсуждать, а самим занять чёткую позицию. Покинувшие страну либо вернуться, либо останутся там, где они сейчас.


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