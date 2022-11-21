Шпион пришел на холод

Полиция Норвегии утверждает, что арестовала шпиона. Посольство РФ это отрицает.

В понедельник, 24 октября, по дороге на работу был арестован исследователь из Университета Тромсё в Норвегии. Мужчина, до недавнего времени известный как 40-летний бразилец Хосе Ассис Джаммария, обвиняется в шпионаже. Полиция безопасности Норвегии (PST) считает, что это другой человек (фамилия, которую называют в норвежской полиции, известна редакции) — якобы житель России, работавший по заданию российской разведки. В Тромсё Джаммария был связан с университетским Центром исследований мира, в котором учатся студенты и исследователи со всей планеты.

PST считает, что гражданин может быть разведчиком-нелегалом, который работал под легендой. Этому человеку предъявлено обвинение по статье 121 Уголовного кодекса Норвегии: незаконная разведка, которая может нанести ущерб фундаментальным национальным интересам. Его также подозревают в незаконной разведке, которая может нанести ущерб интересам безопасности других государств. Преступления по этим статьям наказываются штрафом или лишением свободы на срок до трех лет. «Это предварительное обвинение. Расследование находится на очень ранней стадии. Мы считаем, что он, вероятно, не тот, за кого себя выдает, но мы не уверены в его личности», — говорит следователь Томас Блом.

Подозреваемый не возражал против помещения под стражу, но свою вину отрицает. Норвежская полиция безопасности утверждает, что не получала никаких заявлений по поводу его судьбы от российских властей. Обвиняемый в шпионаже гражданин настаивает, что он житель Бразилии. PST также сообщает, что на первом заседании по выбору меры пресечения обвиняемый предпочел давать показания по-английски, несмотря на то что в суде присутствовал переводчик с португальского языка, который является в Бразилии официальным.

В открытых онлайн-поисковиках очень мало следов человека по фамилии Джаммария. По-видимому, у него не было аккаунтов на популярных платформах, таких как Facebook, Instagram (обе соцсети принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской) и Twitter. Коллега арестованного ранее рассказал британской газете The Guardian, что

тот «чрезвычайно» стремился защитить свою частную жизнь и не использовал социальные сети: «Он даже не хотел пользоваться WhatsApp, предпочитал общаться только в Telegram».

Расследование, проведенное независимыми журналистами в сотрудничестве с норвежской газетой VG, выявило документы, подтверждающие версию полиции. По сообщению издания, журналистам якобы удалось узнать его прописку.

Хосе Ассис Джаммария. Фото: соцсети

В прессе также фигурирует некое электронное письмо, которое Джаммария отправил, когда договаривался о работе в Университете Тромсё. Там он объясняет, почему хочет в качестве исследователя, работающего за свой счет, приехать в арктический город Тромсё с населением чуть более 70 000 человек, где зима длится с октября по март. Недавно он получил степень магистра стратегических исследований в Университете Калгари в Канаде и в тот же период — в конце ноября 2021 года — связался с профессором Гунхильд Хоогенсен Гьёрв, известной исследовательницей проблем безопасности в Арктическом университете Норвегии в Тромсё.

Он якобы услышал о ней от канадского профессора несколько лет назад, будучи студентом (в Канаде он несколько лет жил под бразильским именем, которое PST считает фальшивым).

Автор электронного письма, подлинность которого мы не можем подтвердить или опровергнуть, перечислил свой интерес к морскому праву, безопасности в Арктике, Арктическому совету, изменению климата и его влиянию на региональную безопасность.

«Он приехал к нам из-за своего интереса к вопросам безопасности на севере, — сказала профессор Гьёрв в комментарии телевещательной компании NRK. — Я должна была быть его куратором, но он все откладывал оформление. Так что мне в итоге так и не пришлось касаться предмета его работы».

В университете Джаммария был частью исследовательской группы «Серая зона». Группа занимается такими темами, как социальная безопасность и гибридные угрозы.

Официально он не участвовал ни в одном из проектов Гьёрв, но знал их содержание.

«Я немного шокирована и чувствую себя оскорбленной и обманутой. Этого человека мы, как нам казалось, знали с тех пор, как он приехал в декабре прошлого года. У нас не было причин подозревать его в чем-либо», — говорит исследовательница.

Глава университетского Центра изучения проблем мира Марсела Дуглас вспоминает, что гражданин рассказывал, как он счастлив на севере Норвегии и как ему нравится снег: «Говорил, что снег и холод ему нравились гораздо больше, чем жара. Он очень легко адаптировался, обладает прекрасным чувством юмора. И был очень любопытен. Он приехал к нам сюда, на север, потому что ему было интересно исследовать Арктику, — говорит Дуглас. Когда пришло известие об аресте, у нее и ее коллег появилось много вопросов. — Это человек, который был с нами почти год, был нашим коллегой, участвовал в светских мероприятиях, мы вместе обедали», — продолжает Дуглас.

В материалах дела указано, что задержанный рассматривается Министерством юстиции и готовности к чрезвычайным ситуациям как угроза национальным интересам Норвегии. «Оценка ведомства основана на информации о том, что иностранец (…) может быть гражданином РФ с фиктивными бразильскими документами, удостоверяющими личность. Это подтверждается поведением подсудимого в суде, и суд берет за основу позицию министерства», — говорится в постановлении.

Расследователь Андерс Ромархейм из Департамента оборонных исследований считает, что во многих областях быть шпионом стало труднее.

«Стало сложнее действовать под легендой. Вы везде оставляете цифровые следы. Если их нет, это уже тревожно», — сказал Ромархейм национальной телекомпании NRK.

Российское посольство в Норвегии отрицает обнародованную информацию о связи задержанного с РФ.

«Вообще в последнее время в Норвегии активно пропагандируется шпиономания. В этом контексте упоминаются российские рыболовные суда, российские исследовательские корабли, полеты беспилотников, фотосъемка и тому подобное», — говорится в письменном ответе посольства на запрос NRK.

Амунд Треллевик

ОТ РЕДАКЦИИ: Исполняя законы РФ, мы вынуждены публиковать этот текст с сокращениями.

—