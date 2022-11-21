 

Жасмин, Евгения Линович и другие на дебютном показе Ольги Лефферс в Москве

21.11.2022, 19:05, Разное
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Показ бренда LEFFERS посетили Евгения Линович, Диана Джанелли, Ирина Чайковская, Алина Ковалева, Галина Ржаксенская, Олеся Бословяк-Кожина, Мария Лобанова, Екатерина Есакова и другие.

Уже более 20 лет Лефферс коллекционирует уникальные предметы одежды, украшения и аксессуары, среди которых изделия Chanel, YSL, Dior и других брендов. За ее плечами около десятка кураторских и выставочных проектов, что помогло создать довольно зрелую и законченную коллекцию.

Основные цвета коллекции — фуксия, фиолетовый, ярко-синий, зелёный и чёрный. Динамику образам придают геометрические формы и отделка. В коллекции есть как бархатные лосины и корсеты, струящиеся шелковые платья, короткие дутые и стеганые куртки, так и роскошные жакеты с бахромой и классические костюмы с интересными деталями. Коллекция LEFFERS представлена двумя направлениями: основной линейкой, которая отшивается в ателье, и лимитированными моделями “LEFFERS Limited Edition” изделиями ручной работы, выполненными в единственном экземпляре.

Ольга ЛефферсМария ЛобановаИрина ЧайковскаяЖасминЕкатерина ЕсаковаДиана ДжанеллиГалина РжаксенскаяАлина Ковалева и Евгения Линович


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