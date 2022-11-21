 

Machine Gun Kelly – в шипах, Тейлор Свифт – с наградами, а Криса Брауна освистали: как прошла American Music Awards

21.11.2022, 19:05, Разное
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Прошлой ночью в Лос-Анджелесе прошла премия American Music Awards. Триумфатором, как и на MTV EMA неделю назад, стала Тейлор Свифт. Певица одержала победу в шести категориях: “Артист года”, “Лучшая поп-певица”, “Лучший поп-альбом”, “Лучший клип”, “Лучшая кантри-певица”, “Лучший кантри-альбом”. 

Не меньше этим вечером блистала Пинк, которая выступила со своими хитами, перепела хит “Hopeless Devoted to You” Оливии Ньютон-Джон (которая умерла в августе в возрасте 73 лет) из фильма “Бриолин” и запремьерила свой новый клип на песню “Never Gonna Not Dance Again”. На красной ковровой дорожке певица появилась в винтажном платье Боба Маки 1982 года и с семьей – мужем Кэри Хартом, 11-летней дочерью Уиллоу и 5-летним сыном Джеймсоном.

Также по красной ковровой дорожке прошлись группа Måneskin, Джоан Смоллс, Биби Рекса, Джоанс Смоллс и другие. Больше всего интернету понравился костюм Machine Gun Kelly – его образ в костюме Dolce & Gabbana с шипами стал мемом. Многие посчитали это идеальной одеждой для необщительных людей и тех, кто ценит личное пространство.

Не обошлась премия без скандала: в номинации “Лучшие R&B исполнители” победили Бейонсе и… Крис Браун. Келли Роуленд, которой выпало объявить имена лауреатов в этой категории, пришлось успокаивать недовольно загудевший зал. Многим не понравилось, что организаторы чествуют абьюзера, и освистали его. Правда, певца на премии не было – но, как говорится, осадочек остался. Досталось и Роуленд за то, что та, успокоив зрителей, поддержала Криса со сцены:

Крис, большое спасибо за создание великолепной музыки в стиле R&B. Я возьму эту награду и принесу ее тебе. Люблю тебя, поздравляю! И поздравляю всех номинантов в этой категории.

Напомним, что в 2009 году Браун напал на 21-летнюю Рианну, избив ее в автомобиле. Крис нанес девушке телесные повреждения и даже пытался задушить певицу, а после сбежал с места преступления, скрывшись от полиции. Позднее Браун добровольно явился в участок, где и был арестован. Браун прошел курс реабилитации для склонных к домашнему насилию мужчин, а также провел несколько недель в тюрьме за нарушение порядка в клинике.

Победители премии American Music Awards:

  • Открытие года — Дав Кэмерон
  • Коллаборация года — Элтон Джон и Дуа Липа с песней “Cold Heart — PNAU Remix”
  • Лучшие гастроли — Coldplay 
  • Лучший клип — “All Too Well” Тейлор Свифт 
  • Лучший певец — Гарри Стайлс 
  • Лучшая певица — Тейлор Свифт 
  • Лучшая поп-группа — BTS 
  • Лучший альбом — “Red” Тейлор Свифт 
  • Лучшая песня — “As It Was” Гарри Стайлса 
  • Лучший саундтрек — ELVIS


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