 

На пересечении МКАД с Липецкой улицей построят семь путепроводов

21.11.2022, 19:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Одним из приоритетных проектов транспортной системы Москвы является реконструкция и строительство развязок на МКАД. Город избавляется от устаревших “лепестков”, заменяя их на направленные съезды – тоннели, эстакады. Благодаря таким сооружениям пропускная способность повышается на 20-30%.

За последние 10 лет на МКАД реконструировали и построили в общей сложности 19 развязок. На данный момент три находятся в работе – на пересечении с Алтуфьевским шоссе, улицей Верхние Поля и Капотня, а также Липецкой улицей. Специалисты трудятся ежедневно, чтобы автомобилисты не сталкивались с большими проблемами при движении.

Так, на пересечении МКАД с Липецкой улицей планируют построить и реконструировать почти 10 километров дорог. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что благодаря обновленной развязки разгрузятся прилегающие улицы, которыми автомобилисты часто пользуются, строя альтернативные маршруты объезда.

“Значительно улучшится транспортная ситуация для жителей районов Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, Царицыно и Ленинского округа Московской области”, – отметил заммэра.

В этом месте планируют построить семь путепроводов:

  • по основной дороге Липецкой улицы;
  • с внутренней стороны МКАД на трассу М4 “Дон” в сторону Московской области;
  • с трассы М4 “Дон” на внутреннюю сторону МКАД в сторону Варшавского шоссе;
  • с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону центра;
  • с внутренней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону центра;
  • с Липецкой улицы на внутреннюю сторону МКАД в сторону Варшавского шоссе;
  • через железнодорожные пути в боковом проезде МКАД.

Кроме того, построят один тоннель. Он пройдет под трассой М4 “Дон” и будет вести с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу. А еще возведут четыре надземных пешеходных перехода: возле дома 54 на Липецкой улице, деревни Ближние Прудищи, поселков Измайлово и Дубровский.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что сейчас специалисты занимаются сооружением опор путепроводов и монтажом балок железобетонных пролетных строений.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04.22 / Aзиатский поворот в энергетике поможет Москве обеспечить экономическую безопасность

29.06.22 / Антон Красовский рассказал о компромате на Аллу Пугачеву

10.09.21 / Стеганые куртки: модная осенняя одежда, которую можно купить в секонд-хенде

01.07.21 / Одни заедают стресс, другие едят на радостях: 4 знака зодиака, склонных к набору веса

21.06.21 / “Четвертая стадия и паралич”: у звезды сериала “Друзья” диагностирован рак

13.11.22 / В Грузии облили харчо крыльцо первого веганского ресторана в Тбилиси

10.09.20 / Неизвестные хакеры взломали сайт Deutsche Welle и окружили кавычками слово «отравление» в новостях про Навального

26.07.20 / Как НЛО влияют на пространство и время очевидцев

06.05.21 / Во избежание скопления зрителей Салют Победы дадут на закрытых полигонах

12.11.22 / Где будут есть москвичи в следующем году: итоги регионального тура ресторанной премии WhereToEat Moscow 2022

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика