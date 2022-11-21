 

Жительница Санкт-Петербурга, выкинувшая младенца из окна, сбежала из медучреждения

21.11.2022, 18:00, Разное
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В Санкт-Петербурге местная жительница выкинула своего ребёнка из окна. После того, как скорая помощь доставила пациентку в больницу, та самовольно её покинула.

Жительница Санкт-Петербурга, которая выкинула младенца из окна, была доставлена в Мариинскую больницу для медосмотра. После чего без оповещения покинула медицинское учреждение. Пациентка утверждала, что погибший ребёнок был мёртвым на момент рождения, однако она не состояла на учёте в женской консультации по факту её беременности.

Труп ребёнка был обнаружен на тротуаре около домов на улице Достоевского. Его направили в морг, чтобы установить истинную причину смерти.

По факту случившегося происшествия возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы занимаются поиском сбежавшей жительницы Санкт-Петербурга.


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