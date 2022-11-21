 

Эшли Грин, Питер Фачинелли и другие актеры “Сумерек” воссоединились спустя 14 лет после премьеры

21.11.2022, 17:40, Разное
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Накануне франшизе “Сумерки” исполнилось 14 лет – 20 ноября 2008 года в мировой прокат вышла первая часть вампирской саги. И мы не могли не увидеть воссоединения легендарного каста. По этому случаю семейство Калленов, которое представляли Эшли Грин (Элис), Питер Фачинелли (Карлайл), Келлан Латс (Эмметт) и Джексон Рэтбоун (Джаспер Хейл), отправилось на ежегодный комик-кон в Ливерпуле. О редкой встрече 35-летняя Эшли, которая в сентябре родила первенца, отчиталась постом в социальных сетях, куда включила совместные фото и видео.

Огромное спасибо всем, кто пришел увидеться со мной и семьей Калленов в Ливерпуле! – написала актриса. – Бесконечно благодарна ливерпульскому комик-кону. Спасибо, что мы есть друг у друга!

Джексон Рэтбоун, Келлан Латс и Эшли Грин

Интересно, что главные звезды “Сумерек” — Роберт Паттинсон (Эдвард Каллен), который в этом году блеснул в роли нового Бэтмена, и Кристен Стюарт, делающая первые шаги в режиссерском амплуа — не приняли участие в комик-коне. Причина их отсутствия осталась за кадром.

Напомним, что мировая премьера первого фильма “сумеречной” саги состоялась 20 ноября 2008 года. Картину, основанную на сюжете одноименного романа американской писательницы Стефани Майер, ждал оглушительный кассовый успех и статус “вампирской” киноклассики, которую зрители разбирают на цитаты и мемы. Второй фильм “Сумерки. Сага. Новолуние” вышел на экраны годом позже, в 2009-м — именно тогда к касту присоединился Тейлор Лотнер (Джейкоб), который, кстати, женился неделю назад. Еще через год вышла следующая часть — “Сумерки. Сага. Затмение”, а уже в 2011-м поклонников ждал эпичный финал под названием “Сумерки. Сага. Рассвет”. 

Отметим, что в личной жизни у Питера Фачинелли наряду с коллегами Эшли Грин и Тейлором Лотнером тоже происходят радостные перемены. В сентябре “Карлайл Каллен” стал отцом в четвертый раз.

Келлан Латс, Питер Фачинелли, Эшли Грин и Джексон Рэтбоун


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