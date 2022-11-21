 

Бизнес и дружба: Мэтт Деймон и Бен Аффлек решили основать кинокомпанию

21.11.2022, 17:40, Разное
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Издание The New York Times сообщает, что друзья детства Мэтт Деймон и Бен Аффлек решили основать независимую продюсерскую компанию, которую назвали Artists Equity. 50-летний Аффлек станет исполнительным директором, а 52-летний Деймон — главным креативным директором. Кстати, последний согласился сыграть в определенном количестве фильмов, которые вскоре поступят в производство. 

Это следующий виток моей карьеры на долгое, долгое время, – заявил его коллега Аффлек.

Кадр из фильма “Догма”

Ожидается, что Аффлек и Деймон получат финансирование в размере 100 миллионов долларов от инвестиционной компании RedBird Capital Partners. Частью прибыли с кинолент они планируют делиться со всеми участниками съемочного процесса — в случае успеха картины гонорары команды будут увеличены, в случае кассового провала — снижены. По мнению Аффлека, раздел прибыли — это “справедливый процесс и возвращение к прежним ценностям”. 

По словам Бена, в следующем году кинокомпания Artists Equity готовится выпустить сразу три фильма, а через год — еще пять. Первую ленту, которая пока не получила название, творческий тандем снимет при поддержке Skydance Sports, Mandalay Pictures и Amazon Studios. Режиссером выступит Аффлек, который также сыграет сооснователя бренда Nike Фила Найта, а его друг и бизнес-партнер Деймон исполнит роль руководителя отдела маркетинга Сонни Ваккаро. Сюжет расскажет о том, как Ваккаро заключил сделку с одним из самых успешных в мире спортсменов Майклом Джорданом, после чего компания Nike вышла на новый уровень. Действие развернется в 1980-х.

Отметим, что дружеский и творческий союз Бена Аффлека и Мэтта Деймона весьма успешен и плодотворен. Фильмы, над которыми приятели работали вместе, в сумме собрали в мировом прокате 10,7 млрд долларов. Три картины были удостоены премии “Оскар”.

Кадр из фильма “Умница Уилл Хантинг”


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