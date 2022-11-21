 

Около станции БКЛ “Сокольники” высадят липовую аллею

21.11.2022, 17:38, Разное
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БКЛ является главным проектом столичного метростроения, который в ближайшем будущем будет наконец-то реализован. На 70-километровой линии расположится 31 станция, 22 из которых уже открыты для пассажиров. Сейчас готовят к запуску последние девять станций, а возле них продолжается благоустройство.

Так, около новой станции “Сокольники” появится липовая аллея. Там высадят лиственные, хвойные деревья и кустарники, цветники из летников, многолетников и декоративных трав. На изображениях проектного решения видно, что аллея разместится по краям площади, а волнообразные клумбы-скамейки сформируют полузакрытые пространства.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в общей сложности высадят 95 лип сорта “паллида” и 530 кустарников до конца года. Отмечается, что все сорта растений приспособлены к климату центральной полосы России и адаптированы к городским условиях.

Центральную аллею покроют клинкерным кирпичом. Им же облицуют пять вентиляционных киосков. Кирпич плавно будет переходить от пешеходной дорожки к вентиляционным сооружениям. В оформлении аллеи главным цветом будет красный (цвет Сокольнической линии). Такую кладку имеют многие исторические здания в этом районе столицы.

Говоря о самой станции “Сокольники” БКЛ, стоит сказать, что она довольно необычная. Там уже завершены отделочные работы, поэтому стало известно, что оформление станции посвящено труду метростроителей. Андрей Бочкарев рассказывал, что на стенах и балконе смонтированы художественные композиции.

“Недавно были полностью установлены панели потолка, образующие панно в виде исторической схемы метро”, – сообщал заммэра.

Строительство Большой кольцевой линии планируют завершить уже в этом году. Напомним, для пассажиров откроют последние девять станций: “Марьина Роща”, “Рижская”, “Сокольники”, “Текстильщики”, “Печатники”, “Нагатинский затон”, “Кленовый бульвар”, “Каширская”, “Варшавская”. Две последние станции были частью Каховской линии до 2019 года, после чего их закрыли на реконструкцию, а ветку упразднили.


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