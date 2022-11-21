 

“У меня появился любимый человек”: порвавшую с Волей Утяшеву застукали в ЗАГСе с молодым красавцем

21.11.2022, 17:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Юморист Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева являются одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. Много лет они были образцовой парой и производили впечатление гармоничных мужа и жены. Однако слухи о разводе коснулись и их. В последнее время россияне все чаще говорят, что в паре не все так гладко.

На днях Ляйсан Утяшева подлила масла в огонь, появившись в ЗАГСЕ с молодым красавчиком, ухажером блогера Вали Карнавал Сашей Стоун. Пара мило беседовала, а Утяшева блистала красотой и сияла от счастья.

“Мы с Сашкой сидим в загсе, можете себе представить? Это не у меня дома. Вы не поверите, мы не у меня дома, мы действительно сидим в загсе”, – с восторгом отметила Утяшева на видео.

Собеседник Утяшевой рассказал о положительных изменениях в своей жизни, в том числе о расцветающем романе с Валей Карнавал.

“У меня в моей жизни появился любимый человек. Она настолько вкусно готовит, ты не представляешь, мы с радостью ждем тебя, приходи, с нас ужин”, – пригласил Саша Утяшеву к себе домой.

Гимнастка обрадовалась и отметила, что ей приятно слышать о том, что молодая 20-летняя девушка, популярная красотка, да еще и вкусно готовит. Именно этим она и зацепила Сашу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12.21 / Это — дискриминация

10.01.22 / Борец за чистоту природы Леонардо Ди Каприо прокатился на неэкологичной яхте

02.07.21 / В России введут уголовную ответственность за отрицание единства русского, украинского и белорусского народов

29.12.21 / Специалисты назвали несколько лайфхаков для открывания замерзшего лючка бензобака

31.05.22 / Театр на Юго-Западе отметил 45-летний юбилей

09.12.21 / Основательница Wildberries Бакальчук стала лидером среди миллиардеров мира

20.06.22 / Снабжение Калининградской области будет осуществляться по льду Финского залива

08.08.22 / Скандалы: Предвыборное обострение

12.01.22 / Охотник поделился секретом, как сделать идеальный шалаш в лесу за 30 минут из пищевой пленки

11.09.21 / Принты, которые актуальны этой осенью. Примечательно, что подходят на любой возраст

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика