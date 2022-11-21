В России введут лицензии на электродрели и перфораторы

Минэкономразвития намерено ужесточить контроль над оборотом и использованием электродрелей, перфораторов, шуруповёртов и других ремонтных инструментов.

С 1 января необходимо будет получить лицензию на приобретение и использование этих приборов в домашних условиях.

В ведомстве объяснили своё решение заботой о здоровье граждан, страдающих от шума, которые производят их соседи с использованием портативной ремонтной техники. Согласно новым правилам, которые вступят в силу в следующем году, приобретать лицензии и пользоваться строительно-ремонтным инструментом смогут только обладатели профильного средне-специального и высшего образования. Также для получения лицензии потребуется справка из психоневрологического, венерологического, наркодиспансера и из военного комиссариата.

Граждане, не планирующие получать лицензии, могут сдать инструмент до 1 января участковому полицейскому по месту жительства.

– Обладание дрелью и её грамотное использование – дело ответственное. К сожалению, не все наши сограждане это осознают. В результате несанкционированного использования перфораторов соседями страдает качество жизни 17% россиян, причём в новостройках этот показатель достигает порой 100%, – заявил представитель Минэкономразвития. – С нового года мы будем контролировать это так же, как мы контролируем оружие. Использовать инструмент можно будет только в случае крайней необходимости, и о каждом таком эпизоде необходимо будет сообщать в полицию, которая установит, была ли причина его применения достаточно уважительной. Нарушителей ждут высокие штрафы и лишение свободы.

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