 

Мнение: Куклы и коррупция

21.11.2022, 17:20, Разное
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Один из знаменитых приёмов психологов называется «куклотерапия». Пациенту дают в руки куклу и устраивают что-то типа кукольного театра. Пациент представляет, будто кукла — это он сам, и легко рассказывает доктору, что кукла чувствует, чем кукла обижена, и чего кукле не хватает.

В России к психологу ходить не принято, а если наш человек к психологу всё же попадает, то старается потратить оплаченное время не на праздную болтовню о политике, а на вопросы более личного характера.

Из-за этого куклотерапия выплёскивается за пределы тихих кабинетов и становится стихийной. Вместо тряпочной куклы обыватель берёт в руку воображаемого чиновника или, может быть, капиталиста, после чего начинает рассказывать публике, что его кукла чувствует. Часто кукла признаётся, что глубоко презирает людей, что ей плевать на нормы морали, и что вся её мотивация заключается в том, чтобы побольше украсть.

К мыслям и действиям настоящих чиновников этот импровизированный кукольный театр, разумеется, никакого отношения не имеет — мотивация у чиновников далеко не всегда благородная, но уж в любом случае значительно более сложная, нежели блогерское «набить карман». Чиновников, если уж на то пошло, куда как больше занимают вопросы карьерные — такие как выполнение плана, любовь начальства и защита собственной задницы от ответственности за неудачи.

Таким образом, внимательный наблюдатель может многое предположить о собеседнике, послушав, как тот комментирует свежие новости. К примеру, если все у него — воры и коррупционеры, которые только и думают, как бы украсть три рубля, навредив при этом государству на миллион, значит подобные мысли теснятся в его собственной голове. Доверять такому критику власти серьёзные дела стоит с большой осторожностью. Если вы ослабите контроль, у него появится серьёзное искушение забрать доверенные ему ресурсы себе.

Источник: Место для дискуссий


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