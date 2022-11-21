Скандалы: Секрет миллиардера

Почему от всех прячется владелец строительной группы ПИК Гордеев

Доходы в сотни миллиардов, быстрые стройки, массовые жалобы и нарушения, падающие лифты и погибшие рабочие — всё это группа компаний ПИК. Как живёт холдинг и его владелец-миллиардер Сергей Гордеев? Недавно мэр Москвы Сергей Собянин устроил разнос гендиректору ГК ПИК Ивану Поландову за то, что «забыли» построить школу в Люблине.

— У вас уже 200 тысяч квадратных метров сдано жилья, при этом детский сад до сих пор не работает, школа не введена. Мне всё равно на ваши графики: если вы сдаёте жильё и появляются жильцы и дети, вы должны обеспечивать всё это необходимыми [объектами] соцкультбыта. Если такая практика будет и дальше продолжаться, вы строить в Москве не будете. Понятно? Ускоряйтесь, — предупредил мэр.

Владелец ПИК долларовый миллиардер Сергей Гордеев только в сентябре назначил Поландова гендиректором. Видимо, для того, чтобы тот отдувался за многочисленные косяки холдинга.

Карьера Ивана Поландова в ПИК началась восемь лет назад с должности менеджера проекта Green Park. Этот микрорайон на северо-востоке столицы отстроили быстро и с виду красиво, но были допущены ошибки. Из-за этого то коридоры затапливало, то лифты ломались. У Ивана Поландова у самого трёшка в Green Park: он знает, что такое жить в пиковской новостройке.

Судя по базам, последнее время Иван Поландов с семьёй живёт в доме от другого застройщика — в элитном московском ЖК Fusion Park. Стоимость квартиры — около 150 млн рублей.

Сам владелец ПИК Сергей Гордеев предпочитает оставаться в тени.

Жалобы на качество домов ПИК

Группа компаний ПИК — крупнейший по финансовым оборотам и объёмам строительства девелопер страны, специализирующийся на проектах доступного жилья. В прошлом году эта корпорация ввела в эксплуатацию три миллиона квадратов жилья и продала недвижимости суммарно на 451 миллиард рублей. ГК ПИК была основана ещё в девяностых, но расцвет пришёлся на середину десятых, когда её владельцем с контрольным пакетом 59% акций стал миллиардер Сергей Гордеев. ВТБ принадлежит около 19%.

— Была мечта создать что-то вроде Apple в жилой недвижимости. Перепридумать жильё заново, создать новый образ жизни и построить дом мечты, в который приятно возвращаться каждый день. Когда появилась возможность купить ПИК, стало понятно, что это была бы подходящая платформа для реализации идеи, — заявил однажды Гордеев.

На деле он придумал технологии, благодаря которым 25-этажный дом можно отстроить и сдать с отделкой всего за шесть месяцев. В этой построенной в спешке реальности приходится сейчас жить миллионам россиян. Форумы домов от ПИК заполнены жалобами на низкое качество строительства, ломающиеся лифты, проблемы с коммуникациями и жадность управляющих компаний, которые обычно оставляет после себя застройщик.

— Чёрт попутал связаться с компанией ПИК. Покупала квартиру с готовой отделкой в ЖК «Грин парк». При принятии ужаснулась: 65 пунктов выявленных существенных недостатков, не считая изменённой площади по планировке. Вывод: ни друзьям, ни врагам не посоветую эту компанию. Искренне желаю ПИК разориться! — пишет на форуме одна покупательница.

— Очень плохое качество — как самого дома, так и отделки. Окна провисают, коммуникации текут, шумоизоляция никакая, вода вонючая. Ремонт настолько бедный, что страшно что-то трогать, думаешь, что отвалится, — это крик души Маргариты Беспаловой о жизни в столичном ЖК «Бунинская аллея».

Какие нарушения в домах от ПИК

Топ-менеджеры Сергея Гордеева рассказывают о нём с придыханием, как о Стиве Джобсе. Мол, миллиардеру пришлось преодолеть консерватизм всей команды, чтобы автоматизировать процессы проектирования домов. Зато отныне инженеры ПИК чертят в цифровизированной среде. Звучит красиво, но выходит брак. Ошибки допускаются нелепые. Например, в московских ЖК Green Park и «Мещерский лес» когда-то ливнестоки проложили не снаружи дома, а внутри. Из-за этого там были постоянные потопы.

— Торопятся, очень торопятся! Нет должного контроля, всё идёт в спешке: быстрее, быстрее. В достаточной мере не проводятся геологические изыскания. Это чревато проблемами! — подчёркивал председатель Общественного градостроительного совета Максим Козловский.

Под угрозу попадает окружающая застройка. Был случай, когда при строительстве высоток в Некрасовке затопило близлежащие коттеджи.

Возрастает риск техногенных аварий: несколько лет назад в Химках на объекте ГК ПИК погибли трое рабочих из-за падения башенного крана, а в Обнинске строителя задавило рулонами гидроизоляции. В ноябре 2021 года на стройке ПИК в Лефортове погибли двое рабочих. В августе 2022 года на объекте «Руставели 14» один человек погиб, двоих удалось спасти.

По словам Козловского, пренебрежение геологическими изысканиями может привести к подвижкам грунта, проседанию фундамента, от чего потрескаются стены, а из-за смещения перекрытий сломаются лифты. Примеров много. В январе 2022 года в ЖК «Парковый квартал» от ПИК загорелась кабина лифта, которая впоследствии рухнула в подвал. В доме ГК ПИК в Балашихе лифт упал с 15-го этажа, когда внутри находились четверо взрослых и ребёнок, чудом никто не погиб. В столичной новостройке по Ярцевской улице лифт застрял на 40 минут с врачами и женщиной, у которой был инсульт, она скончалась. В ЖК Green Park был установлен рекорд: лифты ломались полторы тысячи раз за пять месяцев.

Согласно базе СПАРК, только у головной компании ПИК фиксируется свыше сотни нарушений ежегодно. Ростехнадзор выявлял несоблюдение правил монтажа противопожарных систем, а также отсутствие звукоизоляции и дренажных насосов. Ещё девелопер системно не исполняет предписания Мосгосстройнадзора: нарушает технологии устройства котлованов, дождевой канализации, экономит на качестве бетона и плотности утеплителя стен, игнорирует требования по озеленению.

Как миллиардер Гордеев проспорил миллион

Несколько лет назад светская хроника писала: неженатый и бездетный олигарх Сергей Гордеев якобы проспорил один миллион долларов на ужине Фонда Гуггенхайма в Венеции. Глава ПИК утверждал, что он здесь самый богатый, но не заметил арабского шейха. Выиграл спор искусствовед Николас Ильин, который и рассказал об этом в своей книге. Правдивость истории подтвердили два свидетеля, один из них разбил рукопожатие.

Миллиардер Сергей Гордеев — 55-й номер в списке Forbes. Его состояние в 2022 году оценили в $1,6 млрд.

О своей жизни Сергей Гордеев рассказывает мало: мол, родился в простой московской семье, учился в обычной школе, первые деньги заработал на торговле сникерсами в уличной палатке.

Серьёзным бизнесом Гордеев занялся в 1995-м, будучи 23-летним парнем без высшего образования, когда учредил «Росбилдинг». Структура фирмы была весьма разветвлённой. Её юрлицами владели офшоры, расположенные на территории Британских Виргинских Островов и Республики Сейшельские Острова. Среди гендиректоров числился англичанин Алистер Каннингем. Свою деятельность «Росбилдинг» начал со скупки столичных универмагов для английской торговой сети Tesco.

Вплоть до середины нулевых компания «Росбилдинг» агрессивно скупала торговые площади и территории заводов в Москве. За ней тянулся шлейф скандальных историй о рейдерских захватах недвижимости. Типичным примером стала московская обувная фабрика «Аста». В 2003 году после выкупа в ней 80% крепкие ребята из «Росбилдинга» буквально выбросили на улицу её сотрудников. А вскоре суд признал скупку акций незаконной.

В 2007 году компанию «Росбилдинг», ставшую синонимом недружественных поглощений, ликвидировали. Взамен у Гордеева появился Horus — новый холдинг с незапятнанной репутацией, который стал распоряжаться её активами. К тому времени бизнесмен уже был сенатором от Пермского края с дипломом Тольяттинской академии управления. Хотя бизнесмен ещё недавно признавался в отсутствии у него высшего образования.

Гордеев увлекался искусством и основал фонд «Русский авангард». С его подачи легендарный дом Мельникова на Арбате стал музеем. Правда, не обошлось без рейдерского скандала. В особняке известного архитектора жили наследники. Сыграв на их противоречиях, Гордеев выкупил часть здания, а его адвокаты оспорили действующее завещание. Внучку Мельникова выселили с помощью ЧОПа. Так особняк превратился в экспонат, где жить нельзя. Музеефикация дома была разработана в британской компании. Английские газеты пристально и с восхищением следили за этим проектом.

Чем олигарх Гордеев занимался в Лондоне

Сложив сенаторские полномочия в 2010 году, Сергей Гордеев переехал в пригород Лондона. Местные СМИ восторгались тем, что миллиардер сам спроектировал особняк, в котором поселился. Писали даже, что дом получил премию Королевского института британских архитекторов. Примечательно, но это широко разрекламированное здание не было показано публике, адрес остался неизвестным.

В столице Соединённого Королевства Гордеев полтора года трудился директором штаб-квартиры частной нефтегазовой компании Ruspetro Ltd., которая ведёт проекты в Западной Сибири. Согласно английским базам, Гордеев мог жить в апартаментах при офисе.

Летом 2014-го Сергей Гордеев вернулся в Россию, чтобы возглавить ПИК. Контрольный пакет акций он ранее купил у структур олигархов Сулеймана Керимова, Микаила Шишханова и Александра Мамута.

Где живёт Гордеев и кто его родственники

В 2006 году Сергей Гордеев купил участок (38 соток) в элитном посёлке «Жуковка 21» на Рублёво-Успенском шоссе и построил коттедж площадью 424 квадрата. Разглядеть это имение с высоты птичьего полёта не удастся — его надёжно скрывает зелень деревьев. Но на карте видно, что в непосредственной близости находится усадьба бывшего вице-премьера России Александра Хлопонина. Интересно, что уже в 2008 году Сергей Гордеев продал участок с только что построенным домом супруге Хлопонина. А у неё вскоре эту недвижимость выкупила семья Вадима Паршина, бывшего замгубернатора Красноярского края.

Стоимость недвижимости в посёлке «Жуковка 21» колеблется на уровне одного миллиарда рублей.

Сергей Гордеев часто переезжает с места на место. Он был прописан в панельках на улицах Академика Пилюгина и Вавилова, многоквартирных высотках на Литовском бульваре и улице Намёткина, а также хрущёвке на Новочерёмушкинской. Это всё скромное жильё на окраине Москвы.

Самые интересные столичные квартиры, где жил Гордеев, — это студия в цековской брежневке на Ростовской набережной (около 35 млн рублей), трёшка в сталинке на Ленинском проспекте (до 50 млн рублей), двушка в сталинке на Озёрной (до 20 млн рублей), апартаменты в дореволюционном доходном доме на Люсиновской (до 40 млн рублей).

У родственников Сергея Гордеева тоже нет премиальных квартир. Его старшая сестра, Елена, возглавляла брокерскую компанию TeleTrade. Также она была супругой партнёра брата по «Росбилдингу». А ещё она засветилась как прихожанка религиозной организации евангельских христиан «Московская церковь Христа». Известно также, что Елена Гордеева якобы наставляла на «истинный путь» бывшего мужа Анжелики Варум. После чего сблизилась с ним.

— Они дружили почти год и ни разу не дотронулись друг до друга! Когда они наконец поженились, то решили, что их прошлую жизнь с предыдущими браками, которых у Лены (Елены Гордеевой. — Прим. Лайфа) было три, они предают забвению, — писали тогда папарацци.

Мать Гордеева, Марина Михайловна, была менеджером проектов в благотворительном фонде «Вера».

Егор Пережогин

Оригинал материала: “Лайф”