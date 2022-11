Офисное настроение: Николь Кидман, Белла Хадид и Изабель Юппер в новой рекламе Balenciaga

Демна Гвасалия представил рекламную кампанию новой весенней коллекции Balenciaga Garde-robe, которая появится в продаже сегодня, 21 ноября. Главными героинями кампании стали актрисы Николь Кидман и Изабель Юппер, а также супермодель Белла Хадид. Они предстали в образе современных бизнес-леди и позировали в офисе.

Автором фотографий выступил Джошуа Брайт, работавший с The New York Times, The Guardian, The Washington Post и многими другими изданиями. К слову, это уже не первые снимки в той же офисной стилистике – ранее в аккаунтах бренда появились фото и короткие видео с моделями, бесцельно печатающими на клавиатуре, в спортивных костюмах. Но те вещи были из коллаборации Balenciaga с Adidas.

Линия Garde-robe – это что-то между ready-to-wear и кутюром, сложно сконструированная одежда, которую при этом можно носить каждый день.

Я помешан на плече и пройме, я думаю о них даже в отпуске, – говорил Демна в новом интервью Financial Times.

Всего в коллекции garde-robe 65 вещей: пиджаки, кашемировые пальто, блузки с бантами, свободные брюки и юбки, как на Белле. Продумана каждая деталь, чтобы не топорщилось, не собиралось в складочку. В подиумных коллекциях, говорит Демна, он думает о настоящем времени, а garde-robe — это такой “нейтрализатор вкуса”.

В планах дизайнера выпускать новую коллекцию из этой линейки раз в год.