Бастрыкин разберется с сохранением «Апрашки» на фоне бездействия Смольного

Ситуацией с Апраксиным двором в Петербурге заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку после сообщений по поводу бездействия Смольного касательно сохранения исторического памятника.

В рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ-2022, реставрация Апраксина двора должна состояться к 2029 году. Также чиновники обещали открыть в «Апрашке» общественное пространство, но сейчас они решили сдавать 80% площадей Апраксина двора под торговлю, склады и другие нужды, другую часть – под склады и офисы, пока «не будет найден глобальный инвестор».

Ранее петербуржцы собирались обратиться к Бастрыкину с целью сохранить «Апрашку». При безразличии губернатора Александра Беглова город стремительно теряет свой традиционный облик. Так, многие здания, представляющие собой культурную ценность, отдаются под снос в интересах отдельных инвесторов. По инициативе Бастрыкина в Северной столице уже был запущен целый ряд соответствующих проверок, а также возбуждены уголовные дела.