Скандалы: Беги, Ксюша, беги

Почему блондинка опять в шоколаде, а не под следствием

Ксения Собчак вернулась в Россию так же стремительно, как и покинула её, — не прошло и двух недель, как через Белоруссию она убежала в Литву. А ещё через десять дней она опубликовала в своём телеграм-канале с 1,3 миллиона подписчиков извинения перед главой «Ростеха», с которым встречалась накануне: «Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения».

О коллегах Собчак тоже написала: стали фигурантами дела о вымогательстве, искренне сожалеют о произошедшем, их судьбу решит суд, но она верит, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение. Да, и «политического контекста тут нет».

Зачем же тогда «блондинка в шоколаде» убегала из страны 26 октября — сразу же после ареста её коммерческого директора Кирилла Суханова (и ещё одного коллеги, админа телеграм-канала «Тушите свет» Ариана Романовского)? Зачем использовала израильский паспорт, получение которого отрицала? Зачем писала, что Суханову «пытаются приписать вымогательство»:

«У кого? Зачем? Какой ещё «Ростех»? При чём тут, ради Бога, Чемезов? Не верю в это вообще и надеюсь, что сейчас во всём быстро разберутся и убедятся, что всё это какая-то чушь. Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию — последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать».

То есть 26 октября это были «чушь», «гонения на свободу» и «при чём тут Чемезов?», а 17 ноября и политики нет, и «серьёзные обвинения», и извинения. Покаялась и признала? Или просто опять вышла сухой из воды, как и в недавней аварии со смертельным исходом в Сочи, где приговор получил водитель?

Конечно, второе: Собчак не тонет. Лжёт как дышит — не только о паспорте, но и о том, что «Тушите свет» ей не принадлежит. Знала ли Собчак, что её сотрудники вымогают 11 миллионов рублей за «блок на публикации» (то есть неупоминание) в течение года о Чемезове? Может быть, и не знала об этом конкретном случае (теоретически такое самоуправство её подчинённых вполне возможно, хотя и маловероятно), но, несомненно, знала о самом существовании такого вида «заработка». Потому что её телеграм-канал, как и многие другие, зарабатывает в том числе и таким, совершенно бандитским способом. Публикуя или не публикуя компромат (реальный или мнимый — тут не самое главное) на различных знаменитостей.

Доказать это крайне сложно, но в последнее время силовики занялись телеграм-вымогателями, и некоторые из них уже сидят в СИЗО. Причём не всегда сидят заказчики: есть и исполнители, и даже авторы, которые, в принципе, могли не иметь никакого отношения к вымогательству. Но чтобы победить вымогательство в «Телеграме» (как и в СМИ в целом), нужно в первую очередь привлекать организаторов и заказчиков. Тех, кто прикрывается свободой слова, громким именем, связями и скандальностью. Конечно, их привлечь гораздо сложнее, но времена меняются, меняется и «элита», и отношение к её самопровозглашённым «принцам и принцессам».

Именно поэтому Собчак и сбежала из страны: потому что поняла, что если начнут копать дела её «коллег» (на самом деле — подчинённых), то в шкафах найдут множество скелетов и запихнуть их обратно у неё теперь может и не получиться. А почему вернулась?

Получила заверения, что её не тронут, хотя, судя по всему, никто и не собирался её арестовывать, просто привлекли бы (для начала) как свидетеля. Сейчас она наверняка рассчитывает на то, что этим всё и ограничится: арестованные возьмут вину на себя, получат небольшой срок, а она продолжит свой прибыльный бизнес под видом «последнего честного СМИ». Но никто не делает для дискредитации свободы слова больше, чем подобные рэкетиры, — и для того, чтобы одолеть вымогательство от псевдожурналистики, нужно бить по рукам хозяевам и заказчикам, а не только их сотрудникам и порученцам. И, судя по скорости изменений в нашей стране и обществе, это время не за горами — справедливость всё равно восторжествует.

Петр Акопов

Оригинал материала: “Лайф”