“Я нашла человека, который делает меня счастливой”: Дженнифер Лопес опубликовала трогательное видео с Беном Аффлеком

53-летняя Дженнифер Лопес не скрывает нежных чувств к супругу Бену Аффлеку и открыто признается, что невероятно счастлива в браке. Джей Ло неоднократно восторгалась Беном в публичном пространстве, и на этот раз не упустила возможность опубликовать в своем блоге короткий видеоклип, который моментально стал вирусным.

Я сделала это! Я нашла человека, который делает меня самой счастливой на свете, – говорит закадровый детский голосок.

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В кадре Дженнифер сидит на коленях у супруга, они целуются, обнимаются и действительно выглядят счастливейшей парой. О своих отношениях с Беном Аффлеком, в том числе о предпосылках их неожиданного воссоединения, Дженнифер впервые рассказала в недавнем интервью американскому Vogue. Кстати, певица стала героиней обложки декабрьского номера – уже третий раз за свою карьеру.

Напомним, что в середине октября Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые вышли в свет в статусе мужа и жены. Этим летом они поженились аж дважды. Сначала, 16 июля, тайно расписались в Лас-Вегасе, а позже закатили трехдневное торжество в поместье Аффлека в Райсборо, штат Джорджия.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались в начале 2000-х и даже были обручены, но до алтаря тогда так и не дошли. Актер и певица познакомились в 2002 году на съемках фильма “Джильи”. Служебные отношения довольно быстро переросли в романтические, да и в целом их роман был стремительным и ярким. Уже в ноябре того же года Бен сделал Дженнифер предложение руки и сердца. Долгое время она с удовольствием носила кольцо Harry Winston с 6-каратным розовым бриллиантом стоимостью 1,2 миллиона долларов. Пожениться влюбленным помешали папарацци. Позже они вспоминали, что давление журналистов и фотографов достигло такой отметки, что, будучи женихом и невестой, они собирались в один день со своей свадьбой организовать еще несколько “фейковых”. В этом решении они видели единственный способ хоть как-то отвлечь папарацци. В итоге их роман не выдержал столь пристального внимания, и свадьбу, которая была запланирована на 14 сентября 2003 года, они отложили на неопределенный срок.

После их пути разошлись почти на два десятка лет: Дженнифер Лопес вышла замуж за Марка Энтони, а Бен Аффлек связал себя узами брака с Дженнифер Гарнер. Оба стали родителями – у Дженнифер родились близнецы, а Гарнер родила Аффлеку двух сыновей и дочь.